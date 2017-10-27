Калейдоскоп

Найк Борзов стал ведущим программы «Атмосфера» на Rock FM

От Dead Kennedys и Joy Division — до Primal Scream и Ministry: целый пласт рок-культуры, ранее незаслуженно обделенный вниманием, теперь представлен в эфире ROCK FM в авторской программе Найка Борзова.
27 октября 2017 в 19:48
  • Найк Борзов стал ведущим программы «Атмосфера» на Rock FM

Найк Борзов возвращает радиослушателей в эпоху расцвета независимого рока и появления культовых исполнителей, повлиявших на ход музыкальной истории.

Его авторская программа «Атмосфера» выходит в эфир Rock FM каждый четверг в 23−00.
Найк Борзов — один из самых видных представителей инди-рока в России, основатель группы «Инфекция», «Исполнитель года-2000» по версии авторитетных музыкальных изданий. В 2003 году Найк Борзов исполнил роль Курта Кобэйна в спектакле «Нирвана» Юрия Грымова. Постоянный участник многочисленных музыкальных фестивалей в России и за рубежом.

«Идея программы возникла этой весной на вечеринке ROCK FM. Мы, как всегда, разговорились с Евгением Штольцем о музыке и пришли к выводу, что сегодня на радио никак не представлена палитра альтернативного рока. При этом, множество моих друзей, как и я сам, очень любим эту музыку. Учитывая, что сейчас во всем мире это направление переживает ренессанс, у нас и родилась идея сделать новый проект. В его рамках я буду ставить самых интересных на мой взгляд исполнителей инди-рока и пост панка, как родоначальников, стоявших у истоков этих стилей, так и современных музыкантов» — рассказывает Найк Борзов о программе «Атмосфера».

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