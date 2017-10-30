Что берем с собой в путешествие? 5 советов от «Магии покупок»
Рюкзак
Любители отдыха на природе и пеших экскурсий как никто ценят удобство хорошего рюкзака: он удобно помещается за спиной, а ремешки удобно ложатся на плечи. Практичные молнии, отсеки для документов, воды и ланчбокса, зонт, куртка на случай вечерней прохлады — в таком рюкзаке есть все, что нужно. Если ваша поездка продлится всего несколько дней, весь ваш багаж легко поместится в рюкзак (конечно, если путешествие планируется долгим, то без большого чемодана не обойтись). Модницам же наверняка приглянется городской мини-рюкзак: в него легко войдет кошелек, фотоаппарат, мобильный с запасным аккумулятором, палка для селфи, блокнот и даже маленький складной зонт.
Записная книжка или блокнот
Путешествие сулит новые открытия и знакомства — но куда же записать e-mail или телефон? Адрес великолепной булочной или ресторанчика на побережье? Рецепт местного блюда или название специи на экзотическом рынке?
Совет: берите в путешествия блокнот или маленькую записную книжку. Эта полезная вещица не позволит вашим новым друзьям потеряться. В своей записной книжке, вы увезете домой рецепты новых блюд, адрес понравившейся пекарни — и ещё много полезных заметок. И не забудьте пару забавных авторучек. Улыбка собеседника вам обеспечена, плюс под рукой — прекрасный сувенир от вас.
Термокружка и ланчбокс
Порой прогулки по незнакомым местам могут затянуться — и в такие моменты чашка горячего кофе или коге оказывается как нельзя кстати! Просто захватите термокружку с собой — и не забудьте вовремя наполнить ее.
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Быть может рассказы гида или древние руины захватили вас настолько, что, забыв про обед, вы весь день питались лишь впечатлениями? Ещё одна вещица «из дома» порадует вас: в удобном маленьком ланчбоксе легко помещается обед для голодного путешественника (ну а если путешественников двое, то к вашим услугам вместительный ланчбокс на двоих). Не беспокойтесь, герметичность изделий проверена, а приборы для еды всегда в наборе.
Стильный зонт
Выбирая зонт, покупатель обращает внимание на цветовую гамму, качество ткани, удобство ручки, надёжность механизма и прочность спиц — выбрать его непросто!
Стоит оставить свой зонтик дома или взять в путешествие? Бывалые туристы отмечают, самые чудные (и непрактичные!) зонты они привозят именно из путешествий. Ведь когда на вас вдруг обрушивается дождь, уже не до капризов — хватаешь первый попавшийся, лишь бы спастись от непогоды. А, купив, везёшь домой незапланированный сувенир. Так стоит ли отказывать себе в удовольствии расоткрыть в лицо непогоде свой особенный зонт?
Совет от «Магии покупок» — не забывайте о любимых вещах, обязательно берите их в путешествие, пользуйтесь их теплотой и удобством там, где отвлекаться хочется только на новые впечатления, свежие краски и колорит. Сдружившись с ними дома, вы будете уверены в них в любой стране, при любой погоде, всегда.