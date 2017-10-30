  • Что берем с собой в путешествие? 5 советов от «Магии покупок»
    Фото: Магия покупок
  • Что берем с собой в путешествие? 5 советов от «Магии покупок»
    Фото: Магия покупок
Калейдоскоп

Что берем с собой в путешествие? 5 советов от «Магии покупок»

Что делает ваше путешествие комфортным, полезным и запоминающимся? При взгляде на какие вещи вы счастливо улыбаетесь? Обратите внимание на любимые вещи, которыми вы пользуете каждый день — и возьмите их с собой, словно старых проверенных друзей.
Промо
30 октября 2017 в 13:54

Рюкзак

Любители отдыха на природе и пеших экскурсий как никто ценят удобство хорошего рюкзака: он удобно помещается за спиной, а ремешки удобно ложатся на плечи. Практичные молнии, отсеки для документов, воды и ланчбокса, зонт, куртка на случай вечерней прохлады — в таком рюкзаке есть все, что нужно. Если ваша поездка продлится всего несколько дней, весь ваш багаж легко поместится в рюкзак (конечно, если путешествие планируется долгим, то без большого чемодана не обойтись). Модницам же наверняка приглянется городской мини-рюкзак: в него легко войдет кошелек, фотоаппарат, мобильный с запасным аккумулятором, палка для селфи, блокнот и даже маленький складной зонт.

Записная книжка или блокнот

Путешествие сулит новые открытия и знакомства — но куда же записать e-mail или телефон? Адрес великолепной булочной или ресторанчика на побережье? Рецепт местного блюда или название специи на экзотическом рынке?

Совет: берите в путешествия блокнот или маленькую записную книжку. Эта полезная вещица не позволит вашим новым друзьям потеряться. В своей записной книжке, вы увезете домой рецепты новых блюд, адрес понравившейся пекарни — и ещё много полезных заметок. И не забудьте пару забавных авторучек. Улыбка собеседника вам обеспечена, плюс под рукой — прекрасный сувенир от вас.

Термокружка и ланчбокс

Порой прогулки по незнакомым местам могут затянуться — и в такие моменты чашка горячего кофе или коге оказывается как нельзя кстати! Просто захватите термокружку с собой — и не забудьте вовремя наполнить ее.

  • Что берем с собой в путешествие? 5 советов от «Магии покупок»
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