Carl F. Bucherer открывает первый монобрендовый бутик в Москве
Для компании Carl F. Bucherer, которая на сегодняшний день широко представлена в мультибрендовых часовых бутиках по всей России, это событие является знаковым и дает возможность раскрыть для клиентов новые грани марки и предложить еще более высокий уровень сервиса.
Первый монобрендовый бутик Carl F. Bucherer в Москве располагается в современном торговом комплексе «Смоленский пассаж», зарекомендовавшем себя как галерея известных международных брендов и легендарных дизайнеров.
В московском бутике впервые представлена новая концепция бренда, которая предлагает клиентам весь многогранный опыт часовой марки в сочетании с высочайшим уровнем сервиса. Сотрудники магазина прошли курсы повышения квалификации в Швейцарии, чтобы гарантировать посетителям безупречное обслуживание. Стоимость часов Carl F. Bucherer в московском бутике такая же, как и в Швейцарии.
Признанный лидер в изготовлении эксклюзивных часов, Carl F. Bucherer — это синоним качества, надежности и опыта на протяжении 130 лет. Вершиной технологических разработок марки являются два семейства мануфактурных механизмов с периферическим ротором. Carl F. Bucherer стала первой часовой мануфактурой, запустившей их в серийное производство.
Carl F. Bucherer — один из немногих независимых швейцарских брендов, который до сих пор находится в семейном управлении и располагает широкой международной сетью зарекомендовавших себя ритейл-партнеров. Партнером монобрендового бутика в Москве является Rich Time Group.