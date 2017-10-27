Сибирские инновации — для Олимпийского комитета России
Одна из главных целей обеих сторон — пропаганда здорового образа жизни и правильного питания, в первую очередь — среди молодежи.
«Каждый день компания вовлекает в здоровый образ жизни сотни новых клиентов. Мы зажигаем в них спортивный огонь, и они с удовольствием подхватывают наши инициативы», — подчеркнула президент корпорации «Сибирское здоровье» Татьяна Гороховская.
Глава ОКР Александр Жуков заметил, что «Сибирское здоровье» — «правильный партнер» для Олимпийского комитета, поскольку «компания заботится о том, чтобы молодежь вела здоровый образ жизни и была физически развитой». Благодаря этому сотрудничеству, подчеркнул Жуков, «открываются принципиально новые возможности в реализации программ по развитию массового и любительского спорта».