Осень на высоте: вечеринка Grazia в ресторане «Mercedes Bar»
Роскошные интерьеры, модная музыка и изысканные блюда стали главными атрибутами вечера. Из окон ресторана, расположенного на 31 этаже знаменитой высотки «Украина», открываются красивейшие панорамы Москвы: возвышающиеся к облакам небоскребы Сити, шелковая лента Москвы-Реки и отливающие золотом купола соборов. Ничуть не менее красива столица и по вечерам, расцвеченная цепочками уличных фонарей и мигающими огоньками фар и окон.
В этот вечер гости «Mercedes Bar» поднимали бокалы премиального игристого «Балаклава», делали снимки в фотозоне, созданной специально для вечеринки декораторами студии Maria German Décor, и подводили итоги сезона.
Долгожданной частью вечера была лотерея: каждый мог оставить визитку в вазе — в обмен на шанс выиграть призы от партнеров Grazia.
Под комментарии ведущего — Павла Швайко — Grazia вместе с компанией S7 осчастливила двух гостей вечера сертификатом на путешествие, а еще троим подарила купоны на проживание в лучших московских отелях — Hyatt Regency, Radisson Royal и Balchug Kempinski.
Нажмите на фото, чтобы посмотреть следущий слайд.
Сразу два партнера — бренды Mandarina Duck и Kupivip.ru — преподнесли победителям главный атрибут любого путешествия — стильный и вместительный чемодан.
Ювелирная студия Bendes разыграла серьги с бриллиантами, а американский часовой бренд Hamilton подарил гостье наручные часы Ventura.
От проекта парфюмеров Molecule разыграли один из бестселлеров новой марки Vilhelm Parfumerie, а косметическая марка Deora приготовила в качестве приза целый арсенал средств по уходу за телом.
Лотерея завершилась «вкусными» подарками: Chiefs Shows и Disney подарили сертификаты на детский гасторомический бранч!
Финалом вечеринки стал «секретный» мини-концерт певицы Ирины Тоневой.