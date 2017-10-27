  • В ритме Африки с Oasis
    Фото: Oasis
  • В ритме Африки с Oasis
    Фото: Oasis
Калейдоскоп

В ритме Африки с Oasis

Как провести серьезное деловое мероприятие на другом конце света и при этом успеть посмотреть страну?
27 октября 2017 в 14:45

От идеи до реализации

Звуки африканских барабанов еще слышны в голове, прекрасные картины утреннего и вечернего сафари стоят перед глазами, а внутри зарождается желание творить — и менять российский сувенирный рынок. В сентябре этого года компания Oasis провела масштабную выездную конференцию в ЮАР, собрав лучших производителей корпоративных подарков.

Идея отправиться в Африку была навеяна прошлыми поездками: за два года команда успела побывать во Вьетнаме и Шри-Ланке — и оценила всю эффективность таких необычных конференций. В этот раз были учтены неверные решения прошлых лет — раньше деловой частью поездки приходилось жертвовать в пользу утомительных переездов через всю страну.

Африка — логичное продолжение приключений (да и ехать третий раз в Азию не очень хотелось). При планировании любой дилерской конференции в Oasis стараются выбрать страну, для посещения которой россиянам не требуется виза (или процесс ее получения максимально прост). Поэтому изначально планировалась поездка в Кению, в которой расположен один из крупнейших сафари-парков континента и нет никаких проблем со въездом.

  • В ритме Африки с Oasis
    Фото: Oasis

Все изменилось в один момент, когда в марте 2017 Россия подписала соглашение с ЮАР об отмене виз. Южная Африка — разве есть какая-то другая страна, которая может быть интереснее? Другой конец света, развитая экономика, интереснейшая природа… А теперь еще и не было необходимости лично подавать визовое заявление в посольстве Москвы. Решено — Oasis едет в Йоханнесбург!

В этот раз баланс деловой и развлекательной части был соблюден идеально: в ЮАР не только есть отличный сафари-парк Пиланесберг, но и офис крупнейшего в южном полушарии поставщика промо-подарков — компании Amrod.

Грамотное планирование — ключ к успеху

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