В ритме Африки с Oasis
От идеи до реализации
Звуки африканских барабанов еще слышны в голове, прекрасные картины утреннего и вечернего сафари стоят перед глазами, а внутри зарождается желание творить — и менять российский сувенирный рынок. В сентябре этого года компания Oasis провела масштабную выездную конференцию в ЮАР, собрав лучших производителей корпоративных подарков.
Идея отправиться в Африку была навеяна прошлыми поездками: за два года команда успела побывать во Вьетнаме и Шри-Ланке — и оценила всю эффективность таких необычных конференций. В этот раз были учтены неверные решения прошлых лет — раньше деловой частью поездки приходилось жертвовать в пользу утомительных переездов через всю страну.
Африка — логичное продолжение приключений (да и ехать третий раз в Азию не очень хотелось). При планировании любой дилерской конференции в Oasis стараются выбрать страну, для посещения которой россиянам не требуется виза (или процесс ее получения максимально прост). Поэтому изначально планировалась поездка в Кению, в которой расположен один из крупнейших сафари-парков континента и нет никаких проблем со въездом.
Все изменилось в один момент, когда в марте 2017 Россия подписала соглашение с ЮАР об отмене виз. Южная Африка — разве есть какая-то другая страна, которая может быть интереснее? Другой конец света, развитая экономика, интереснейшая природа… А теперь еще и не было необходимости лично подавать визовое заявление в посольстве Москвы. Решено — Oasis едет в Йоханнесбург!
В этот раз баланс деловой и развлекательной части был соблюден идеально: в ЮАР не только есть отличный сафари-парк Пиланесберг, но и офис крупнейшего в южном полушарии поставщика промо-подарков — компании Amrod.
Грамотное планирование — ключ к успеху
При планировании такого масштабного путешествия, нужно учитывать многое: от перелета до времени на покупку сувениров. Когда вы летите на дальние расстояния, следует выбирать проверенную авиакомпанию с хорошей репутацией и качественным предоставлением услуг. Команда Oasis выбралa Эмирейтс — и не пожалелa.
Залог отличной поездки — правильный местный туроператор, который расскажет, что посмотреть, где жить и какие рестораны посетить. Ну и конечно, детально прописанная программа, в которую необходимо заложить запас времени на непредвиденные задержки и отдых.
Всегда возникает вопрос, как все уместить в одну программу? Ведь хочется так много всего, а время всегда ограничено. Совет: не пытайтесь впихнуть все! Лучше сделать программу, в которую войдет меньше мероприятий, но они будут очень крутыми, а у вас будет время на отдых.
Цель поездки — работа
Несмотря на увлекательные экскурсии и сафари, главной целью поездки была работа. Всем участникам запомнилась компания Amrod с невероятными масштабами, автоматизацией работы, новыми технологиями брендирования и приветливыми сотрудниками. Всего за 15 лет существования компания сумела занять первое место по объемам не только в своей стране, но и на целом континенте. Безусловно, подобный опыт стимулирует развивать собственный бизнес и открывает перед многими новые горизонты.
Очень интересно было не только взглянуть изнутри на производство Amrod, но и пообщаться с рекламными агентствами ЮАР.
Отдых рождает новые идеи
Туристическая часть — это сафари. Рассветы и закаты в саванне, грациозные жирафы, прайд львов на охоте, крокодилы и бегемоты, бесчисленное количество антилоп, зебры и обезьяны… Это поездки, когда ты не выпускаешь фотоаппарат из рук, чтобы не пропустить ни одного момента, и поездки, когда вообще не фотографируешь, чтобы почувствовать единение с природой.
А еще такая конференция — это ужин в буше посреди сафари-парка. Это дружеские посиделки с местным прекрасным вином (во время которых даже самые ярые конкуренты забывают про разногласия). И очень важно, что после каждой конференции участники образуют своеобразную «семью», рождаются новые деловые альянсы и проекты, а количество новых идей исчисляется десятками.
Эффективность мероприятия — в его формате
Эффективность мероприятия всегда можно оценивать по нескольким параметрам, но ключевым фактором является повышение лояльности клиентов. Поездка Oasis стала широко известна благодаря социальным сетям: количество постов и публикаций увеличилось в несколько раз (надо понимать, что отрасль промо-подарков весьма узкая, и все «игроки» друг друга знают).
На период поездки порядка 60 человек в каждый удобный момент выкладывали фотографии в сети, погрузив своих друзей и знакомых в ритмы Африки. Теперь у других компаний есть стимул выполнить объемы продаж и поехать с Oasis в следующем году.