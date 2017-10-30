Любителям больших чашек кофе — новые бленды Nescafé Dolce Gusto
В линейке капсульной кофе-системы Nescafé Dolce Gusto появились две новинки — Preludio и Preludio Intenso. Количество кофе в капсулах достаточно, чтобы заварить 300 мл крепкого напитка — для по-настоящему бодрого утра.
Preludio в переводе с итальянского — «вступление» или «прелюдия», первая чашка кофе с утра. Обычно её пьют из большой домашней кружки, с каждым глотком наполняясь энергией и вдохновением для нового дня. Preludio и Preludio Intenso отличаются вкусом и характером: мягко обжаренный Preludio создан для неспешного пробуждения, а Preludio Intenso темной обжарки быстро будит и мгновенно бодрит.
Preludio
Бленд из трех отборных сортов арабики из Южной и Центральной Америки и робусты из Юго-Восточной Азии собран так, чтобы кофе был максимально деликатным: c карамельными нотками и без горчинки.
Мягкая обжарка и приятное карамельное послевкусие позволяют наслаждаться вкусом без молока и сахара. Preludio понравится тем, кто любит заниматься йогой по утрам и завтракать без спешки, мысленно настраиваясь на день.
Preludio Intenso
Бленд из четырех премиальных сортов арабики из Южной и Центральной Америки создает интенсивный вкус. Темная обжарка раскрывает глубокий аромат бразильской арабики и шоколадные нотки, характерные для кофе из Гондураса. Если добавить в Preludio Intenso молоко, его вкус станет чуть менее насыщенным, но напиток по-прежнему останется крепким. Preludio Intenso понравится тем, кто начинает утро с танцевальной музыки, энергичной зарядки и любит просыпаться быстро.
Мягкий или крепкий кофе, поза «собака мордой вниз» или 10 отжиманий — выбирайте свое утро и настраивайтесь на новый прекрасный день!
Капсулы Preludio и Preludio Intenso от NESCAFÉ® Dolce Gusto® доступны на официальном сайте и в магазинах вашего города.