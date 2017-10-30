Тест на прочность: как проходил проект Hoka Test Tour Russia
С мая 2017 года специально переоборудованный Mercedes-Benz Sports Van стал точкой выдачи кроссовок Hoka One One. Жители российских городов смогли бесплатно испытать обувь на открытом воздухе.
Специалисты мобильного тест-центра подбирали участникам забегов подходящую модель, учитывая их вес и строение стопы. Вместе с профессиональными тренерами можно было принять участие в тренировках, либо протестировать кроссовки самостоятельно, выбрав дистанцию и темп по вкусу.
В тестовом забеге поучаствовали популярные модели кроссовок: Clifton, Clayton, Bondi, Arahi, подходящие для шоссейного бега и бега по пересеченной местности.
Кстати: в сентябре 2017 Hoka выпустила улучшенную версию трейловых кроссовок SpeedGoat. Новая модель посвящена одному из вдохновителей бренда — Карлу Мельцтеру, который за рекордные 45 дней преодолел Аппалайскую тропу (популярный 3524-километровый маршрут в Северной Америке).
Особенность модели — в широкой средней части кроссовка и защищенном мыске. Стабильные и долговечные Speedgoat 2 — настоящие беговые кроссовки для сложных маршрутов по пересеченной местности. Они устойчивы и защищают пальцы ног от травм, которые, к сожалению, случаются на трейл-маршрутах.
Подробное описание новинки и других моделей — на официальном сайте Hoka One One.
Поклонники бега смогли протестировать новинку 15 октября во время Hoka Anapa Trail 2017. Марафон в Абрау-Дюрсо, Сукко и Анапе состоял из трех дистанций — на выбор спортсменов — от 18,5 до 55,8 км.
В забеге участвовали лидеры российских и европейских соревнований (в том числе многократные финалисты европейских чемпионатов — Адриен Перре и Орельен Колле). Организаторы подготовили для участников гонки трассу, оборудовав ее все необходимым (например, пунктами, где спортсмены могли освежиться и подкрепиться). Победителей дожидался солидный призовой фонд, в которых входили два подарочных слота на Swiss Peaks Trail, высокотехнологичные кроссовки Hoka One One, очки Oakley, сеанс массажа от клуба 5HT Outdor Club&SPA гостиницы «Анапа-Океан» и много других приятных подарков.