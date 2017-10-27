Electrolux: технологии для кухни
Духовка оснащена конвекционным вентилятором и функцией подачи пара: такое сочетание позволяет готовить пышную выпечку, сочное мясо и птицу, а также консервировать заготовки из фруктов и овощей. На режиме высушивания можно приготовить отличные сухофрукты.
Режим конвекции даёт возможность одновременно готовить разные блюда, требующие одинаковой температуры, без взаимопроникновения и смешивания запахов, а функция PlusSteam позволяет улучшить влажность в ходе приготовления, что проявляет вкус блюд. Эта же функция поможет хозяйкам в приготовлении консервов.
Найти эту модель можно в ассортименте «М. Видео».
Вот характеристики Electrolux EKC95491MW:
Ширина: 50 см
Глубина: 60 см
Высота: 85,8 см
Комплектация:
Плоский противень: 2 шт
Глубокий противень: 1 шт
Функции:
Таймер выключения духовки;
Встроенные часы.
Индикатор времени до конца программы;
Индикатор температуры.
Материал варочной поверхности: стеклокерамика.
Потребляемая мощность: 8605 Вт
Объем духовки: 61 л