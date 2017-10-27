  • Electrolux: технологии для кухни
  • Electrolux: технологии для кухни
  • Electrolux: технологии для кухни
Калейдоскоп

Electrolux: технологии для кухни

Благодаря этой модели можно не только готовить повседневные и праздничные блюда, но и засушить фрукты и овощи, а также сделать консервированные домашние деликатесы.
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27 октября 2017 в 13:24

Духовка оснащена конвекционным вентилятором и функцией подачи пара: такое сочетание позволяет готовить пышную выпечку, сочное мясо и птицу, а также консервировать заготовки из фруктов и овощей. На режиме высушивания можно приготовить отличные сухофрукты.

  • Electrolux: технологии для кухни

Режим конвекции даёт возможность одновременно готовить разные блюда, требующие одинаковой температуры, без взаимопроникновения и смешивания запахов, а функция PlusSteam позволяет улучшить влажность в ходе приготовления, что проявляет вкус блюд. Эта же функция поможет хозяйкам в приготовлении консервов.


Найти эту модель можно в ассортименте «М. Видео».

Вот характеристики Electrolux EKC95491MW:


Ширина: 50 см

Глубина: 60 см

Высота: 85,8 см


Комплектация:


Плоский противень: 2 шт

Глубокий противень: 1 шт


Функции:

Таймер выключения духовки;

Встроенные часы.


Индикатор времени до конца программы;

Индикатор температуры.


Материал варочной поверхности: стеклокерамика.


Потребляемая мощность: 8605 Вт


Объем духовки: 61 л

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