Certina вступила в борьбу за сохранение морских черепах
Sea Turtle Conservancy (STC) — старейшая в мире организация по защите морских черепах и инициатор проекта Tour de Turtles. Уже более шестидесяти лет организация занимается изучением и защитой морских черепах и мест их обитания. Главные цели ее исследовательских и образовательных программ — накопление биологических данных, а также поддержка выживания морских черепах в морских и береговых экосистемах. Деятельность Sea Turtle Conservancy посвящена поддержке сохранения и увеличения популяции морских черепах в регионах Карибского бассейна, Атлантического и Тихого океанов. Кроме того, организация STC выступает против неблагоприятных факторов прибрежных, береговых и морских зон, оказывающих влияние на популяцию морских черепах, с целью защиты зон их обитания и миграционных путей.
Tour de Turtles отслеживает маршрут более дюжины морских черепах в течение трех месяцев — с того момента, как они покидают пляжи в поисках питания. Участники Tour de Turtles соревнуются в длине пройденной дистанции, в то время как зрители следят за их перемещениями в режиме онлайн, отмечая прогресс каждой черепахи. Это замечательная возможность узнать больше о препятствиях, встречающихся на пути морских черепах во время их длинных путешествий в океане.
Узнайте больше:
www.certina.com
www.tourdeturtles.org
www.conserveturtles.org