  • Certina вступила в борьбу за сохранение морских черепах
    Фото: Дмитрий Горн
  • Certina вступила в борьбу за сохранение морских черепах
    Фото: Наталья Антипас
Калейдоскоп

Certina вступила в борьбу за сохранение морских черепах

Швейцарская мануфактура, чьи изделия украшает эмблема в виде черепахи, заключила сотрудничество с находящейся во Флориде организацией по охране морских черепах Sea Turtle Conservancy и приняла участие в проекте по отслеживанию миграций Tour de Turtles.
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27 октября 2017 в 21:03

Sea Turtle Conservancy (STC) — старейшая в мире организация по защите морских черепах и инициатор проекта Tour de Turtles. Уже более шестидесяти лет организация занимается изучением и защитой морских черепах и мест их обитания. Главные цели ее исследовательских и образовательных программ — накопление биологических данных, а также поддержка выживания морских черепах в морских и береговых экосистемах. Деятельность Sea Turtle Conservancy посвящена поддержке сохранения и увеличения популяции морских черепах в регионах Карибского бассейна, Атлантического и Тихого океанов. Кроме того, организация STC выступает против неблагоприятных факторов прибрежных, береговых и морских зон, оказывающих влияние на популяцию морских черепах, с целью защиты зон их обитания и миграционных путей.

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С целью привлечения внимания к основным направлениям своей деятельности, Sea Turtle Conservancy организует ежегодный марафон Tour de Turtles — онлайн-мероприятие, позволяющее практически в реальном времени отследить миграцию морских черепах посредством спутниковой технологии. Это мероприятие — основной компонент образовательной программы, целью которой является привлечение внимания к проблемам выживания морских черепах, а также к защите экологии и разумному контролю ресурсов океана и прибрежных зон обитания этих морских животных. Эти причины побудили марку Certina присоединиться к программе и выставить собственную черепаху на соревнование, которое начнется 30 июля 2017 года.

Tour de Turtles отслеживает маршрут более дюжины морских черепах в течение трех месяцев — с того момента, как они покидают пляжи в поисках питания. Участники Tour de Turtles соревнуются в длине пройденной дистанции, в то время как зрители следят за их перемещениями в режиме онлайн, отмечая прогресс каждой черепахи. Это замечательная возможность узнать больше о препятствиях, встречающихся на пути морских черепах во время их длинных путешествий в океане.

Узнайте больше:
www.certina.com
www.tourdeturtles.org
www.conserveturtles.org

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