  • Роботы на ринге: новые бои «Бронебота»
  • Роботы на ринге: новые бои «Бронебота»
Калейдоскоп

Роботы на ринге: новые бои «Бронебота»

Этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге пройдут зрелищные сражения: железные гладиаторы будут биться друг с другом до последних шестеренок.
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24 октября 2017 в 12:37

Стальные машины сойдутся в схватке несколько раз: трижды — 29 октября на арене СК «Олимпийский» и трижды — 5 ноября в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Российские инженеры отправляют на ристалище и матерых чемпионов, и новые прототипы — всего десять боевых машин. Их противниками станут девять стальных ветеранов Robot Wars из Великобритании. Кроме них, на ринг поднимутся два специальных гостя — из США и Голландии. Пилотировать аппараты будут несколько экипажей (кстати, обе стороны представят по одной женской команде). Также в боях примут участие победители прошлогоднего турнира — команда «Большой Брат» с роботом Weber, уже выступившие на чемпионате в Англии.

Соревнования «Бронебот» созданы для поддержки российских энтузиастов роботостроения, которым до недавних пор было негде показать свои изобретения. На этом турнире инженеры, конструкторы и механики могут экспериментировать, испытывать, тренироваться и обмениваться опытом.

История «Бронебота»

Проект создан по примеру мирового шоу — Robot wars — которое уже 13 лет является самым успешным шоу боевых роботов в мире. Первые в России робообои прошли в Москве полтора года назад в павильоне «Космос» на ВДНХ и в СК «Олимпийский». Шоу собрало огромное количество зрителей всех возрастов, а участвовали в нем знаменитые инженеры: создатель Robot Wars — Джон Финдлей, создатель знаменитого шоу TOP Gear Питер Редмонд и именитые робототехники со всего мира

Правила турнира

В боях могут принимать участие машины разных весовых категорий:

Тяжелый вес — 100-килограммовые роботы;

Средний вес — 50-килограммовые роботы.

Финальная битва — это демонстрация умений робота-победителя в схватке с крупной бытовой техникой или металлической конструкцией (например, старым холодильником-гигантом в 200 кг). Читать далее

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