Роботы на ринге: новые бои «Бронебота»
Стальные машины сойдутся в схватке несколько раз: трижды — 29 октября на арене СК «Олимпийский» и трижды — 5 ноября в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.
Российские инженеры отправляют на ристалище и матерых чемпионов, и новые прототипы — всего десять боевых машин. Их противниками станут девять стальных ветеранов Robot Wars из Великобритании. Кроме них, на ринг поднимутся два специальных гостя — из США и Голландии. Пилотировать аппараты будут несколько экипажей (кстати, обе стороны представят по одной женской команде). Также в боях примут участие победители прошлогоднего турнира — команда «Большой Брат» с роботом Weber, уже выступившие на чемпионате в Англии.
Соревнования «Бронебот» созданы для поддержки российских энтузиастов роботостроения, которым до недавних пор было негде показать свои изобретения. На этом турнире инженеры, конструкторы и механики могут экспериментировать, испытывать, тренироваться и обмениваться опытом.
История «Бронебота»
Проект создан по примеру мирового шоу — Robot wars — которое уже 13 лет является самым успешным шоу боевых роботов в мире. Первые в России робообои прошли в Москве полтора года назад в павильоне «Космос» на ВДНХ и в СК «Олимпийский». Шоу собрало огромное количество зрителей всех возрастов, а участвовали в нем знаменитые инженеры: создатель Robot Wars — Джон Финдлей, создатель знаменитого шоу TOP Gear Питер Редмонд и именитые робототехники со всего мира
Правила турнира
В боях могут принимать участие машины разных весовых категорий:
Тяжелый вес — 100-килограммовые роботы;
Средний вес — 50-килограммовые роботы.
Финальная битва — это демонстрация умений робота-победителя в схватке с крупной бытовой техникой или металлической конструкцией (например, старым холодильником-гигантом в 200 кг). Читать далее
Судьи оценивают робота по четырем критериям:
Агрессия — количество нападений;
Повреждения — число ударов и нанесенный ущерб;
Стратегия — защита и использование слабых мест противника;
Управление — мастерство оператора и чуткость робота к командам.
Участники боев-2017
Команды «Большой брат», «Вебер», «Соларбот», «СоларботГерлз» и «Энерджи» — победители «Бронебота-2016» и «Битвы роботов» в Перми, а также участники всемирно-известного шоу Robot Wars в Великобритании, боев в Китае и Казахстане.
Своим успешным выступлениям команды во многом обязаны поддержке фанатов и технических партнеров, среди которых компании «Сварог», Kemppi, «Вебер Комеханикс», Linde Gas Rus, Аврора Машзавод и другие.
Объединенная команда Вебер и Большой Брат — победитель «Бронебота»-2016 — приняли участие в съемках Robot Wars в Англии (на эту осень запланирована трансляция BBC).
Что нового этой осенью?
Кроме соперников, на ринге роботов поджидают дополнительные испытания, например, «Яма забвения», куда попадают проигравшие роботы, дробящий все на своем пути «Молот судьбы» и пневматическая катапульта «Байконур».
«Представьте себе сотрясение сцены, когда на нее падает 100-килограммовая груда металла с двухметровой высоты! Добавьте к этому тот факт, что эти махины передвигаются с проворством кошки и лупят друг друга чаще, чем боксеры на ринге и вы поймете, что это за зрелище! »
Журналист Сергей Апресов
Билеты и подробности — на официальном сайте «Бронебота».