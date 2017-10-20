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  • Фотовыставка «Дикая природа России» открылась в Екатеринбурге
  • Фотовыставка «Дикая природа России» открылась в Екатеринбурге
Калейдоскоп

Фотовыставка «Дикая природа России» открылась в Екатеринбурге

16 октября в Музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» прошло торжественное открытие выставки. Увидеть лучшие работы 2016 года можно будет вплоть до 12 ноября.
National Geographic Россия
20 октября 2017 в 16:26
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Церемония открытия началась с выступления струнного квартета «Vendetta», а ведущим церемонии открытия стал Владимир Быкодоров — заместитель генерального директора Свердловского областного краеведческого музея.

  • Фотовыставка «Дикая природа России» открылась в Екатеринбурге
    Фото: Виктор Соколов

С приветственными словами выступили: Мария Владимировна Бекленищева (Главный специалист Министерства культуры Свердловской области), Анна Владимировна Егорова (Управляющий дополнительным офисом «На Кузнецова» ПАО «Бинбанк»), Вадим Балакин (участник фотоконкурса), Андрей Паламарчук (Главный редактор National Geographic Россия), Эрик Мийе (Генеральный консул Франции в Екатеринбурге).

  • Фотовыставка «Дикая природа России» открылась в Екатеринбурге
    Главный редактор «National Geographic Россия» — Андрей Паламарчук Фото: Виктор Соколов

Журнал «National Geographic Россия» не оставил без подарков гостей вечера: все, кто ответил правильно на географические вопросы от ведущего и вопросы о фотоконкурсе, получили подарочные альбомы «Дикая природа Россия».

После официальной части гости мероприятия могли насладиться закусками от «Chalfei catering». Фоторепортаж мероприятия подготовил Виктор Соколов.


Выставка лучших конкурсных работ в подразделении Свердловского областного краеведческого музея — Музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» продлится до 12 ноября.

Режим работы: ежедневно, без выходных, с 11:00 до 20:00.
Стоимость билета: на два лица — 200 рублей, для одного взрослого — 150, а льготный билет для школьников, студентов и пенсионеров обойдется в 50 руб.

Для всех обладателей банковских карт ПАО «Бинбанк» и ПАО «МДМ Банк» вход свободный.

После окончания выставки в Екатеринбурге яркая коллекция удивительных работ отправится в путешествие по другим регионам России.

  • Фотовыставка «Дикая природа России» открылась в Екатеринбурге
    Фото: Виктор Соколов

Всероссийский фотоконкурс «Дикая природа России» проводится журналом «National Geographic Россия» с 2011 года. В этом году на страницу конкурса на сайте nat-geo.ru было прислано более 55 000 фотографий, распределенных по 13 номинациям.

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