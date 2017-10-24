  • «Едем и едим»: вторая серия
  • «Едем и едим»: вторая серия
    Свияжск — один из красивейших городов России.
  • «Едем и едим»: вторая серия
  • «Едем и едим»: вторая серия
  • «Едем и едим»: вторая серия
Калейдоскоп

«Едем и едим»: вторая серия

Татарстан, Удмуртия и Урал — точки на карте второй серии гастрономических туров от Jaguar.
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24 октября 2017 в 14:19

«Едем и едим» — часть масштабного проекта «Jaguar. Среда обитания — Россия». Начало было положено в августовском Суздале и Плёсе, а продолжить эстафету выпало Татарстану, Удмуртии и Уралу. Участникам проекта повезло вдвойне: когда еще выпадет шанс познакомиться с современной российской кулинарией, передвигаясь между ключевыми точками путешествия на роскошных и надежных автомобилях?

Татарстан

В России издревле принято встречать хлебом-солью, и старт второй серии «Едем и едим» не стал исключением. В Свияжске, городе-крепости на острове и первой остановке маршрута, участники тура окунулись в мир пекарного искусства, побывав на мастер-классе по выпечке хлеба и вылепив по калачу из собственноручно замешанного теста.

  • «Едем и едим»: вторая серия

Следом — мини-ланч в этно-деревне Татар Авылы с кыстыбыем — жареной лепешкой с картофельным пюре, всем известным чак-чаком и катыком из топленого молока.

Казань, столица и главная жемчужина республики, взяла на себя ужин, самую ответственную кулинарную часть первого дня. В бой были брошены эчпочмак с уткой, токмач с курицей, горячие казы, кабартма бэрэнге, ягненок из дровяной печи и губадия с кортом. Изюминкой вечера стал мастер-класс по приготовлению перемячей от Румии Маратовой, шеф-повара ресторана отеля «Татарская усадьба».

Из Казани участники гастротура отправились в Елабугу, один из старейших городов Татарстана со знаменитым «Чертовым городищем», памятником самовару и выдающимися Покровским и Кафедральным Спасским соборами. Этот город-музей под открытым небом — из тех мест, откуда просто не хочется уезжать; лучший вариант сказать «до свидания» гостеприимному Татарстану.

Удмуртия

Знакомство с новым краем началось с Ижевска, столицы и крупнейшего города Удмуртской республики. Кулинарным гвоздем программы стал мастер-класс по приготовлению традиционного удмуртского блюда — перепечи.

  • «Едем и едим»: вторая серия
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