«Едем и едим»: вторая серия
«Едем и едим» — часть масштабного проекта «Jaguar. Среда обитания — Россия». Начало было положено в августовском Суздале и Плёсе, а продолжить эстафету выпало Татарстану, Удмуртии и Уралу. Участникам проекта повезло вдвойне: когда еще выпадет шанс познакомиться с современной российской кулинарией, передвигаясь между ключевыми точками путешествия на роскошных и надежных автомобилях?
Татарстан
В России издревле принято встречать хлебом-солью, и старт второй серии «Едем и едим» не стал исключением. В Свияжске, городе-крепости на острове и первой остановке маршрута, участники тура окунулись в мир пекарного искусства, побывав на мастер-классе по выпечке хлеба и вылепив по калачу из собственноручно замешанного теста.
Следом — мини-ланч в этно-деревне Татар Авылы с кыстыбыем — жареной лепешкой с картофельным пюре, всем известным чак-чаком и катыком из топленого молока.
Казань, столица и главная жемчужина республики, взяла на себя ужин, самую ответственную кулинарную часть первого дня. В бой были брошены эчпочмак с уткой, токмач с курицей, горячие казы, кабартма бэрэнге, ягненок из дровяной печи и губадия с кортом. Изюминкой вечера стал мастер-класс по приготовлению перемячей от Румии Маратовой, шеф-повара ресторана отеля «Татарская усадьба».
Из Казани участники гастротура отправились в Елабугу, один из старейших городов Татарстана со знаменитым «Чертовым городищем», памятником самовару и выдающимися Покровским и Кафедральным Спасским соборами. Этот город-музей под открытым небом — из тех мест, откуда просто не хочется уезжать; лучший вариант сказать «до свидания» гостеприимному Татарстану.
Удмуртия
Знакомство с новым краем началось с Ижевска, столицы и крупнейшего города Удмуртской республики. Кулинарным гвоздем программы стал мастер-класс по приготовлению традиционного удмуртского блюда — перепечи.
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Говорят, что эти небольшие корзинки из пресного теста с разнообразной начинкой получаются вкуснее, если заниматься ими не молча, а с песнями и шутками. Участникам гастротура повезло: готовить перепечи им помогали знаменитые «Бурановские бабушки», прославившиеся на Евровидении-2012. Тогда один из самых самобытных музыкальных коллективов России буквально «взорвал» шоу и завоевал «серебро».
Побывать в Удмуртии и не съездить на родину Петра Ильича Чайковского — просто преступление, но среди участников гастротура желающих ступить на кривую дорожку не нашлось. Небольшой — всего сто тысяч жителей, — но уютный Воткинск обеспечил сразу два масштабных впечатления: посещение дома-музея Чайковского и кулинарное пиршество в ресторане «Остров», особая гордость которого — наличие в меню любимых блюд великого русского композитора. Главная заслуга в этом принадлежит шеф-повару Ивану Шикалову, который не только экспериментирует с современными технологиями обработки продуктов и сочетаниями вкусов, но и отдает дань историческому наследию, стараясь максимально сохранить его в своих произведениях. Накормив участников практически до отвала, Шикалов еще и провел мастер-класс по приготовлению сдобного «разборника» с начинкой из вишневого и малинового варенья.
Урал
Последней точкой маршрута стала Пермь, где, как известно, утверждают, что счастье не за горами. В одном из крупнейших городов Урала участников ждал ужин и заключительный мастер-класс в лофт-пространстве Gastroport.
Бренд-шеф гастрономического порта Рашид Рахметов всегда вдохновляется свежими идеями и развивает самые актуальные направления современной кулинарии — никкей, уральскую и нордическую кухни. Вместе с Рахметовым участники гастротура приготовили сугудай из окуня и посикунчики с мясом лося — и это увенчало третий и последний день в серии гастрономических приключений на российских просторах.
В ходе поездки у участников была возможность управлять всеми современными автомобилями модельного ряда Jaguar:
• компактный седан XE;
• бизнес-седан XF второго поколения;
• седан представительского класса и флагман модельного ряда XJ;
• спортивный SUV F-PACE;
• динамичный спорткар F-TYPE.
Все модели Jaguar представлены на российском рынке в полноприводных версиях, а специально для холодного времени года доступен «Зимний пакет», включающий обогрев лобового стекла, передних сидений и рулевого колеса, что особо актуально для российских зим.
Современные технологии Jaguar позволяют всем автомобилям модельного ряда чувствовать себя уверенно на дорогах России. Система адаптации к дорожному покрытию All Surface Progress Control (ASPC) позволяет плавно и без труда преодолевать скользкие поверхности, такие как снег или лед, а система адаптивного отклика на различные дорожные условия (AdSR) определяет характер покрытия и обеспечивает максимально возможный уровень сцепления. Система автономного экстренного торможения (AEB) снижает вероятность столкновений, а адаптивный ограничитель скорости, используя данные системы распознавания дорожных знаков, автоматически повышает или снижает скорость автомобиля до разрешенного предела, что делает управление автомобилем более безопасным и комфортным. В дороге пассажирам не позволит скучать мультимедийная система InControl Touch Pro с 10,2-дюймовым сенсорным экраном и точкой доступа Wi-Fi.