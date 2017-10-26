Чем знаменита Горная аптека?
287 лет назад Барнаул был маленьким заводским поселком, затерянным в просторах Западной Сибири. Здесь жили рабочие сереброплавильного завода, который принадлежал тульскому промышленнику — Акинфию Никитичу Демидову.
Городок быстро рос. Вскоре здесь появилась и первая на Алтае аптека, основанная в 1752 году. Под крышей первого в Барнауле кирпичного здания разместилась и квартира аптекаря, и лаборатория, и склад, и комната для учеников, и самое главное — торговый зал.
Много лет спустя, в 2012 году, старинное здание будет отреставрировано, и в его стенах расположится гостеприимный туристический центр. Здесь же открытся и единственный на Алтае музей аптечного дела, где будет тщательно воссоздана атмосфера аптеки XIX столетия. Местного гида не отличить от уездного провизора: он знакомит посетителей с премудростями ремесла и демонстрирует диковинную аптечную утварь.
После прогулки по музею стоит воспользоваться шансом оценить блюда сибирской кухни: здесь же, по соседству, разместился необычный ресторан, где подают, например, скоблянку по-демидовски, пельмени с мясом марала и хариуса, русские пироги, морсы, ягодные настойки, сбитень и квас. Атмосфера ресторации позапрошлого века будет лучшим аккомпанементом к этим яствам.
Горная аптека — настоящая колыбель фармацевтической деятельности на Алтае: здесь на основе целебных растений и минералов создавали лекарственные снадобья. Провизорское ремесло живо в Барнауле — познакомиться с широчайшим ассортиментом современной продукции можно в выставочном зале. Кроме снадобий, здесь можно попробовать и купить лучшие сорта алтайского меда, натуральные масла, десерты и напитки из алтайской облепихи. Кроме того, в Горной аптеке представлен широкий выбор сувениров на самый разный вкус.
Туристический центр «Горная аптека»
Адрес: Барнаул, улица Ползунова, 42
Телефон: (3852) 53−62−67, 53−62−68
Часы работы: с 10:00 до 24:00, без обеда и выходных.
Адреса филиалов магазина «Горная аптека»
• Барнаул, проспект Ленина, 40
Телефон: (3852) 63−89−45
Часы работы: 9:00 до 19:00, без обеда и выходных
• Белокуриха, улица Славского, 31
Часы работы: 10:00 до 22:00, без обеда и выходных