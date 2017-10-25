В добрый путь с Reisenthel
В новой коллекции Reisenthel осень-зима 2017/18 собраны многофункциональные и удобные модели с яркими принтами: элегантная клетка и гусиная лапка, звёзды, цветы и даже яркие полоски в духе художников-абстракционистов.
Все модели, вне зависимости от размера, выполнены из высококачественных водоотталкивающих материалов с прочными швами и оснащены надежной фурнитурой (молнии, колесики, каркасы), удобными ручками и ремнями.
Для тех, кто всегда на бегу, подойдут модели с молнией и металлическим каркасом. С его помощью вы сможете открыть сумку одним лёгким движением всего за секунду!
Самая маленькая из таких моделей — Allrounder R — универсальная сумка-рюкзак, в которую поместится всё, что может пригодится в дороге. Её также можно прикрепить к тележке (например, к модели Trolley M), о которой речь пойдет ниже. Внутри нее есть два дополнительных кармана, а снаружи — три (один из них на молнии). Рюкзак-сумка оснащена двумя удобными ручками и регулируемыми лямками для равномерного распределения веса.
Allrounder M подойдет тем, кто любит быстро покидать всё нужное в сумку и отправиться покорять мир. Объём сумки как раз подходит для таких целей — 18 литров. Все необходимое можно распределить по шести дополнительным карманам. Две ручки для переноски и регулируемый ремень позволяет носить сумку так, как вам удобно.
Если вы цените порядок, то без моделей-органайзеров с большим количеством отделений вам не обойтись! Toiletbag — пожалуй, один из самых удобных несессеров на свете. Читать далее
Его объём — 3 литра, так что внутри можно легко разместить всё необходимое. Его легко повесить, скажем, в ванной — для этого на модели есть специальная петля. Внутри сумки — большое отделение с четырьмя карманами и съёмное зеркало. На крышке с внутренней стороны есть ещё 2 кармана на молнии для мелочей. Такой несессер отлично поместится в Activitybag!
Эта очень вместительная сумка с ручками для переноски и широким ремнём подойдет не только для тех, кто любит путешествовать, но и для тех, кто ведет активный образ жизни. Несмотря на внушительный объём в 35 литров, сумка смотрится компактно и стильно. Основное отделение закрывается на молнию. Внутри имеются два сетчатых кармана и два — на молнии, а также два по бокам с внешней стороны для обуви. Оптимальное количество отделений позволяет удобно сортировать вещи. На сумке есть ножки, которые защищают дно сумки от грязи и влаги.
А те, кто любит путешествовать налегке, непременно оценят все преимущества многофункциональной Trolley M, которую очень удобно брать с собой в салон самолета. Эта сумка всего за секунду увеличивается в размерах и превращается в тележку! Эргономичная телескопическая ручка легко прячется в специальный карман. Сзади есть небольшой карман на молнии для важных вещей. Большое внутреннее отделение объёмом 43 литра выручит в поездке тех, кого захватит врасплох непредвиденный шоппинг. Прочности Trolley M могут позавидовать многие чемоданы: она выдерживает до 10 кг.
Для поклонников классики в линейке моделей Reisenthel представлены чемоданы Suitcase трех размеров — S (30 л), M (55 л), L (95 л). Внутри каждого чемодана — вместительный основной отсек со множеством карманов и отделений на молнии. По бокам расположены перекрестные ремни для фиксации и безопасной транспортировки вещей. Все чемоданы Reisenthel изготовлены из поликарбоната, запатентованного под маркой Makrolon. Этот гибкий материал обладает высоким уровнем ударопрочности и устойчив к любым внешним воздействиям. 4 вращающихся на 360 градусов колеса выполнены из полиуретана: они не стираются об асфальт, не оставляют после себя следов и легко едут по любой поверхности. Несмотря на такую серьёзную «начинку» чемоданы очень лёгкие (от 2-х до 4-х кг в зависимости от размера), так что можно не бояться превысить норму багажа. Для удобной переноски с разных сторон чемодана предусмотрены две прорезиненные ручки.
Модели представлены в разных расцветках: их можно подбирать друг к другу и создавать стильные пары и трио, например, органайзер + сумка или рюкзак + сумка-тележка + косметичка.
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