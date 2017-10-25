  • В добрый путь с Reisenthel
    Фото: Reisenthel
  • В добрый путь с Reisenthel
    Фото: Reisenthel
  • В добрый путь с Reisenthel
    Фото: Reisenthel
Калейдоскоп

В добрый путь с Reisenthel

С чего начинается путешествие? С покупки билета? Поездки в аэропорт или на вокзал? Нет! Путешествие начинается со сбора вещей и пожелания «счастливого пути». Неудивительно, что название немецкого бренда сумок и чемоданов Reisenthel созвучен с фразой «Gute Reise!» («хорошей поездки!»).
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25 октября 2017 в 11:36

В новой коллекции Reisenthel осень-зима 2017/18 собраны многофункциональные и удобные модели с яркими принтами: элегантная клетка и гусиная лапка, звёзды, цветы и даже яркие полоски в духе художников-абстракционистов.

Все модели, вне зависимости от размера, выполнены из высококачественных водоотталкивающих материалов с прочными швами и оснащены надежной фурнитурой (молнии, колесики, каркасы), удобными ручками и ремнями.

Для тех, кто всегда на бегу, подойдут модели с молнией и металлическим каркасом. С его помощью вы сможете открыть сумку одним лёгким движением всего за секунду!

  • В добрый путь с Reisenthel
    Фото: Reisenthel

Самая маленькая из таких моделей — Allrounder R — универсальная сумка-рюкзак, в которую поместится всё, что может пригодится в дороге. Её также можно прикрепить к тележке (например, к модели Trolley M), о которой речь пойдет ниже. Внутри нее есть два дополнительных кармана, а снаружи — три (один из них на молнии). Рюкзак-сумка оснащена двумя удобными ручками и регулируемыми лямками для равномерного распределения веса.

  • В добрый путь с Reisenthel
    Фото: Reisenthel

Allrounder M подойдет тем, кто любит быстро покидать всё нужное в сумку и отправиться покорять мир. Объём сумки как раз подходит для таких целей — 18 литров. Все необходимое можно распределить по шести дополнительным карманам. Две ручки для переноски и регулируемый ремень позволяет носить сумку так, как вам удобно.

Если вы цените порядок, то без моделей-органайзеров с большим количеством отделений вам не обойтись! Toiletbag — пожалуй, один из самых удобных несессеров на свете. Читать далее

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