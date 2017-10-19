British Airways запускает прямой маршрут на Сейшелы
Это будет первый прямой рейс на острова Индийского океана из Великобритании. Перелет British Airways из Лондона до Сейшельских островов займет 10 часов — однако это быстрее стыковочных рейсов с пересадками в Средней Азии.
Сейшелы идеально подходят для молодоженов, семейных пар и любителей солнца. На островах путешественников ждут теплые и ласковые волны Индийского океана, а также знаменитые пляжи: к примеру, Сурс д’Аржан, неоднократно признанный лучшим пляжем мира или пляж Anse la Farine с белоснежным и мягким песком. Любители активных видов отдыха тоже смогут найти развлечение по вкусу: на Сейшелах есть места для серфинга и дайвинга.
Россияне смогут летать на Сейшелы с одной пересадкой в лондонском аэропорту Хитроу. Цены на билеты в экономическом классе World Traveller начинаются от 54 000 руб., в бизнес классе Club World — от 195 000 руб, а в первом классе — от 274 000 руб. Авиаперелеты будут осуществляться самыми новыми воздушными судами Boeing 787−9 Dreamliner каждую среду и субботу.
В 2017 году авиакомпания British Airways открыла 30 новых направлений по всему миру, включая прямые перелеты в Новый Орлеан из Хитроу, в южный город Флориды Форт-Лодердейл и калифорнийский Оклэнд из аэропорта Гатвик.
Билеты на Сейшельские острова уже доступны на сайте авиакомпании.