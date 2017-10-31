Возвращение к себе: иша йога в индийском отеле SwaSwara
В аюрведический курорт SwaSwara приезжают за тем, чтобы уйти от ритма больших городов, переосмыслить привычный уклад и с помощью древних индийских практик вернуть своему организму равновесие. Здесь регулярно проводятся краткосрочные программы-ретриты с уклоном в особые практики йоги и аюрведы под руководством опытных инструкторов. Одна из них — программа иша йоги. Иша йога — одно из направлений, основанных в индийском городе Коимбатуре 25 лет назад. Основоположники этого направления практиковали классическую хатха-йогу по старинным канонам — и передали свое мастерство последователям.
Суть этой школы — самопознание при помощи выполнения асан, в концентрации каждого участника практики на собственном теле и внутреннем состоянии. Поэтому в помещении, где проходят занятия, нет зеркал и музыки, не используются аксессуары, помогающие в выполнении позиций (асан).
Во время занятий иша йогой, большая часть внимания уделяется визуализации. Преподаватель пошагово проговаривает асаны, затем молча демонстрирует, а участники с закрывают глаза и визуализируют их. Далее асаны выполняются с закрытыми глазами под руководством учителя. Такой тип йоги развивает чистоту ума и учит фокусироваться, достигать осознанного выполнения практик.
Отель SwaSwara открыт для посещения круглый год.
Подробнее о занятиях иша йогой и других оздоровительных программах курорта можно узнать на официальном сайте Swa Swara.