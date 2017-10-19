Калейдоскоп

LG Signature появился в России

LG Electronics представила на российском рынке новый бренд LG Signature, объединивший все самые передовые технологии LG, достижения в области дизайна, качества исполнения и удобства использования.
Промо
19 октября 2017 в 12:59
  • LG Signature появился в России

Российская премьера бренда прошла в Музее русского импрессионизма.

Первые продукты LG Signature

• OLED-телевизор, поддерживающий разрешение 4K HDR

• высокотехнологичная стиральная машина TwinWash™;

• элегантный холодильник InstaView Door-in-Door™;

• футуристический климатический комплекс.

OLED-телевизор LG Signature серии W (65 дюймов) сочетает в себе передовые телевизионные технологии и дизайн премиум-класса, наглядно демонстрируя тот факт, что простота — это высшая форма усложнения. Благодаря формату «Изображение на стене» — плавности контуров и тончайшему профилю панели (2,57 мм), крепящемуся без зазоров к стене — кажется, что W7 левитирует. Направленные вверх динамики и звук на базе технологии Dolby Atmos завершают создание эффекта полного погружения.

Телевизор серии W7, как и другие OLED-телевизоры LG способен воспроизводить невероятно «живые» изображения с отображением идеального черного цвета и безграничной контрастностью картинки в расширенной цветовой палитре.

Все телевизоры серий W7 и G7 поддерживают формат Active HDR, отображающий HDR-контент с повышенной яркостью картинки и большей четкостью затененных деталей. Кроме того, в них реализована поддержка полного спектра HDR-форматов, включая Dolby Vision, HDR10 и HLG (Hybrid Log Gamma). Платформа webOS 3.5 от LG вместе с улучшенным пультом Magic Remote и новой функцией Magic Link упрощают процесс контроля и доступа к контенту.

  • LG Signature появился в России

Элегантная, удобная и высокотехнологичная стиральная машина Читать далее

Тоже интересно

Фотосъемка на Африканском континенте. Советы от фотографа Виктории Роготневой

Обсудить
СМИ2
Страшные случаи в зоопарке: смотреть до конца (видео)
Страшные случаи в зоопарке: смотреть до конца (видео)
Тоже интересно
Магия с двумя объективами
Магия с двумя объективами
Сентябрь в Армении «глазами» смартфона
Сентябрь в Армении «глазами» смартфона