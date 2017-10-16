  • Инновация в мире бритья: новая Gillette Fusion Proshield Chill
  • Инновация в мире бритья: новая Gillette Fusion Proshield Chill
  • Инновация в мире бритья: новая Gillette Fusion Proshield Chill
Калейдоскоп

Инновация в мире бритья: новая Gillette Fusion Proshield Chill

Многие мужчины испытывают недовольство, если после бритья остаются пропущенные волоски на сложных участках лица, таких как подбородок и линия челюсти. Именно поэтому Gillette сделал революционный шаг в качестве бритья создав бритву с технологией Flexball™ — инновация от Gillette, которая позволяет бритве двигаться в трех плоскостях, повторяя контуры лица и сбривая буквально каждый волосок.
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16 октября 2017 в 19:44

Вместе с самыми тонкими лезвиями* от Gillette, бритва Gillette Fusion Proglide с технологией Flexball™ обеспечивает чистое и комфортное бритье.

Чтобы бритье еще и оставляло ощущение комфорта и свежести, Gillette предлагает попробовать новинку — самую технологичную бритву от Gillette — Gillette Fusion Proshield Chill. Помимо технологии Flexball™, бритва имеет сменные кассеты с эффектом охлаждения. Охлаждающая технология, которая содержится в смазывающей полоске после лезвий, активируется при каждом движении бритвы по коже, оставляя ощущение свежести во время бритья. Новые сменные кассеты Fusion Proshield Chill подходят к любым станкам семьи Fusion (Fusion, Fusion Proglide, Fusion Proshield).

Для полного комфорта во время и после бритья станком с технологией Flexball™ используйте гель для бритья Gillette Fusion Proglide 2-в-1, который подготавливает кожу для гладкого скольжения и оставляет ощущение мягкости и свежести после бритья.

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