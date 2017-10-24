Jazz Радио наградит лучших джазовых музыкантов
Церемония обещает стать одним из самых заметных джазовых событий осени этого года. Ее центральным событием станет вручение премий за вклад в развитие джазовой музыки. Шесть наград найдут достойных хозяев в следующих номинациях:
«За вклад в развитие джазовой культуры в России»;
«Музыкант года»;
«Релиз года»;
«Мероприятие года»;
«Площадка года»;
«Открытие года».
Вечер пройдет в просторном и красивом зале гостинично-развлекательного комплекса Корстон Place de Paris. Ведущими впервые станут обаятельнейший Валерий Сюткин и звезда шоу «Голос» Мариам Мерабова.
В перерывах между вручением премий гостей ждёт выступление популярных исполнителей: Варвары Визбор, Валерия Сюткина, Байгали Серкебаева и проекта «The Jigits», стендап-комик Артур Чапарян, шоу-оркестр Big City Jazz Show и многие другие. Главной звездой вечера станет грузинская джазовая певица — прославленная Нино Катамадзе. Всех гостей ждут подарки и роскошный банкет.
Ежегодная премия «Все цвета джаза» проходит на Радио Джаз уже в четвертый раз. Эксперты радиостанции отмечают тех, кто внёс особый вклад в развитие российской джазовой музыки, а также — самые знаковые композиции и лучшие джазовые мероприятия минувшего года.
Премия была учреждена радиостанцией Радио Jazz 89,1 FM в 2014 году — и с тех пор каждую осень объединяет всех поклонников джазовой музыки: профессиональных музыкантов и молодых талантов, звёзд шоу-бизнеса и журналистов.
Где? Москва, улица Косыгина, 15.Когда? 31 октября, в 19:00.
Подробную информацию о премии «Все цвета джаза-2017» и других проектах 89,1 FM можно найти на официальном сайте и социальных сетях радиостанции.