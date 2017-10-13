Джем, сливки и сопрано: чаепития под классическую оперу
Аккомпанементом к вашей чашке чая станет оперная партия, а аперитивом — поход на выставку лондонского музея, посвященную истории оперы — от позднего итальянского Возрождения до наших дней.
Экспозиция «Опера: страсть, власть и политика» будет открыта в музее Виктории и Альберта с 30 сентября по 25 февраля. Отель Jumeirah Carlton Tower вручит постояльцам билет на выставку, а приятным довеском к нему станет MP3-плеер с избранными оперными записями.
Эти композиции будут сопровождать ваше послеобеденное чаепитие, которое станет приятным завершением вашего знакомства с 400-летней историей оперы.
Выставка поделена на тематические секторы, каждый из которых посвящен одной из семи европейских «оперных столиц» — от Вены до Санкт-Петербурга. Чаепития за столиком в Jumeirah Carlton Tower станут гастрономическим туром по этим городам. В «парижском» меню — круассаны с сыром Бри де Мо, в «миланском» — брускетту с сыром фонтина, томатами и базиликом, a в «петербургском» — маринованный в свекле лосось с перепелиными яйцами на ржаном хлебе.
В программу чайных вечеров также включены десерты, например, черносливовый крамбл, петербургский медовик, парижское пирожное с пралине и шоколадом и дуэт нежной панна котты с желе лимончелло.
Кондитер отеля, Луис Боскетти, также порадует постояльцев традиционными английскими булочками — домашними сконами со взбитыми сливками и джемом. Идеальным сочетанием с ними будет чашка ароматного «Эрл Грей».
Гостям также предложат коктейль «Дон Джуан» с добавлением шоколадного ликера Mozart, амаретто и воздушных сливок.
Послеобеденные чаепития будут проходить ежедневно в лобби-лаунже Chinoiserie c 15.00 до 18.00. Стоимость начинается от £55, включая билет на выставку, коктейль и MP3-плеер, на который будут записаны избранные оперные арии.
Помимо чаепития, для ценителей оперы Jumeirah Carlton Tower также представляет специальное предложение Night at the Opera, действительное с 30 сентября по 25 февраля 2018 года. В предложение входит проживание и завтрак на двоих, два билета на выставку «Опера: страсть, власть и политика» и иллюстрированное подарочное издание, посвященное экспозиции. Стоимость предложения составит £408 за ночь.
Отель Jumeirah Carlton Tower, расположенный на Слоун-стрит, находится в пешей доступности от музея Виктории и Альберта и предлагает роскошные номера и непревзойденное гостеприимство в сердце лондонского района Найтсбридж.
Подробную информацию об этом и других предложениях Jumeirah Carlton Tower отеля можно найти на официальном сайте отеля.