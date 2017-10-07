Стань настоящим капитаном с радио «Искатель»!
На борту яхт-школы «Искатель» каждый может пройти курс по управлению современной парусной яхтой и получить официальную лицензию капитана. Обучение проходит под руководством опытных специалистов, которые побывали во всех морях и океанах и не понаслышке знают все подводные камни морского дела. Они помогут достичь цели — научиться управлять яхтой и получить настоящую лицензию капитана.
Организаторы решили выделить одно бесплатное место в группе, чтобы дать возможность воплотить свою мечту в жизнь абсолютно каждому! Если вы старше 21 лет и тяга к приключениям у вас в крови, то этот конкурс для вас. Не упустите возможность испытать себя и получить полезный навык на всю жизнь!
Чтобы принять участие в конкурсе «Стань Капитаном», нужно:
1. Быть участником официальной группы радио «Искатель» в FB или VK.
2. Сообщить об этом конкурсе с помощью репоста новости VK или на Facebook. Профиль участника должен быть открыт, а репост сохраняться до объявления победителя Конкурса (до 27 октября 2017 г). При перепосте не забывайте ставить хэштеги #радиоискатель и #станькапитаном!
3. Отправить на почту konkurs@radioiskatel.ru свою заявку на участие, в которой рассказать, почему именно вы должны стать именно тем единственным, из кого профи будут делать настоящего морского волка. Напишите о том, как приключения прочно вошли в вашу жизнь, проявите смекалку и креатив. Видео и фотоматериалы, где показано, насколько сильно вы хотите стать капитаном, приветствуются!
Победитель получает:
— бесплатный теоретический курс обучения «Теория яхтенного дела»; Читать далее
— недельный бесплатный практический курс с обязательными занятиями на яхте. Практический курс будет проходить в период с 18 ноября по 24 декабря 2017 года (после изучения теоретической части);
— международную лицензию капитана «IYT's International Bareboat Skipper Sail Certificate»;
— проживание и питание на месте обучения.
*дорогу до места практического обучения победитель оплачивает самостоятельно (аэропорт города Даламан, Турция)
Самые креативные работы будут опубликованы на сайте радио «Искатель». Помимо главного победителя, который пройдет бесплатный курс обучения в яхт-школе «Искатель» под руководством опытных капитанов, мы выберем еще 5 лучших работ и вручим подарки от радио «Искатель»: фирменные футболки и наборы настоящего Искателя!
Важно! Обучение на капитана — не такое простое дело, как кажется на первый взгляд. Управление яхтой требует большой внимательности, и от ваших знаний и навыков порой зависит здоровье и жизнь всего экипажа! Поэтому перед тем как выйти в открытое море на практику, участники школы обязательно проходят удаленный трехнедельный теоретический курс и осваивают необходимую информацию для того, чтобы успешно пройти экзамен на получение капитанской лицензии. Поблажек не будет.