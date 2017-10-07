  • Стань настоящим капитаном с радио «Искатель»!
    Фото: Pixabay
  • Стань настоящим капитаном с радио «Искатель»!
    Фото: Елена Шуваева-Петросян
Калейдоскоп

Стань настоящим капитаном с радио «Искатель»!

Помните, как впервые отправились в приключение вместе с героями книг Каверина, Стивенсона и Жюля Верна? А как мечтали встать за штурвал корабля и уйти вслед за ветром в открытое море? Яхт-школа «Искатель» дарит шанс стать настоящим капитаном! Самое время встать с дивана и изменить свою жизнь!
Промо
7 октября 2017 в 22:01

На борту яхт-школы «Искатель» каждый может пройти курс по управлению современной парусной яхтой и получить официальную лицензию капитана. Обучение проходит под руководством опытных специалистов, которые побывали во всех морях и океанах и не понаслышке знают все подводные камни морского дела. Они помогут достичь цели — научиться управлять яхтой и получить настоящую лицензию капитана.

Организаторы решили выделить одно бесплатное место в группе, чтобы дать возможность воплотить свою мечту в жизнь абсолютно каждому! Если вы старше 21 лет и тяга к приключениям у вас в крови, то этот конкурс для вас. Не упустите возможность испытать себя и получить полезный навык на всю жизнь!

Чтобы принять участие в конкурсе «Стань Капитаном», нужно:

1. Быть участником официальной группы радио «Искатель» в FB или VK.

2. Сообщить об этом конкурсе с помощью репоста новости VK или на Facebook. Профиль участника должен быть открыт, а репост сохраняться до объявления победителя Конкурса (до 27 октября 2017 г). При перепосте не забывайте ставить хэштеги #радиоискатель и #станькапитаном!

3. Отправить на почту konkurs@radioiskatel.ru свою заявку на участие, в которой рассказать, почему именно вы должны стать именно тем единственным, из кого профи будут делать настоящего морского волка. Напишите о том, как приключения прочно вошли в вашу жизнь, проявите смекалку и креатив. Видео и фотоматериалы, где показано, насколько сильно вы хотите стать капитаном, приветствуются!

Победитель получает:

— бесплатный теоретический курс обучения «Теория яхтенного дела»; Читать далее

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