Быстрее, выше, сильнее: что умеет новая GoPro
В полку экшн-камер прибыло: GoPro представила новую (уже шестую!) камеру из серии Hero. Компания называет новинку самой мощной и удобной камерой, которую она когда-либо делала.
Ее главное отличие от предыдущих моделей — в «мозгах», точнее, новом мощном процессоре GP1. Благодаря нему новинка может снимать видео в формате 4K с частотой 60 кадров в секунду и FullHD — при 240 кадрах. Он же серьезно улучшает стабилизацию (плавные переходы картинки не выдают жестких условий съемки) и прямо во время записи подстраивает цветопередачу и экспозицию в зависимости от освещения (причем происходит это на редкость плавно и быстро).
«Hero6 с потрясающим изображением, стабилизацией нового уровня и ускоренной втрое передачей видео с QuikStories дает возможность создавать невероятные истории прямо на своем смартфоне, — сказал Ник Вудман, директор и основатель компании. — Теперь находиться в моменте и по-настоящему проживать его, а потом делиться своими историями стало так просто! »
QuikStories — это специальная функция мобильных приложений GoPro App и Quik. Установите их на ваш смартфон или планшет — и они автоматически смонтируют ролик из отснятого вами видео.
Благодаря поддержке сетей Wi-Fi 5 ГГц, Hero6 Black в три раза быстрее пересылает записанные материалы на телефон: снимите ролик, отредактируйте его и уже через пару минут поделитесь им с друзьями!
В числе прочих особенностей новинки:
- управление зумом при помощи сенсорного экрана;
- водонепроницаемость на глубине до 10 метров;
- возможность делать фотографии в формате RAW и режиме HDR;
- распознавание голосовых команд на 10 языках, в том числе и на русском;
- GPS, Акселерометр и Гироскоп.
На официальном сайте компании можно найти подробное описание Hero6, а также характеристики других новинок, например, Fusion — водонепроницаемой камеры для съемки 360-видео с разрешением 5,2 K.