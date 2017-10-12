Prestigio Smartbook 141C: ноутбук для учебы и работы
Жизнь школьников и студентов скучной не назовешь. Большую часть дня они читают и пишут, составляют таблицы, графики и презентации. Подчас делать все это приходится не только за партой в школе, но и в кафе, библиотеке, столовой, читальном зале библиотеки, автобусе, вагоне метро или на диване у приятеля.
Без компьютера тут не обойтись, но подойдет отнюдь не всякий. Ноутбук, которому предстоит вместе с хозяином грызть гранит науки, не должен быть громоздким и тяжелым, поминутно подвисать или быстро разряжаться.
Prestigio Smartbook 141C вполне отвечает этим требованиям. Он легок (его вес — меньше 1,4 кг) и отличается небольшой толщиной, так что он легко поместится в рюкзак или сумку. Адаптер и провод, который идут с ним в комплекте, не больше зарядки для мобильного, так что их можно носить с собой безо всяких проблем.
Несмотря на малый вес, емкости батареи (9 000 мАч) хватит на восемь часов работы без подзарядки.
На ноутбуке установлена операционная система Windows 10 и комплект офисных программ — а значит, владелец сможет начать работу с документами, таблицами и презентациями сразу после покупки ноутбука.
На 14,1-дюймовом экране с разрешением Full HD удобно работать с документами (а после — смотреть сериал или фильм).
Четырехъядерный процессор Intel Atom Z8350 потянет множество открытых программ и вкладок (у этой модели — 2 ГБ оперативной памяти). В ноутбуке хватит места для множества файлов и документов: внутреннюю память в 32 ГБ можно увеличить до 128 ГБ с помощью карты microSD. Кроме разъема для карты памяти, в нем есть порты USB 3.0, USB 2.0 и mini HDMI.
Кроме достоинств современных производительных моделей, Smartbook 141C обладает еще одной — невысокой ценой в 14 990 рублей. В Сети можно найти подробную характеристику модели — например, здесь.
Международный бренд Prestigio 15 лет предлагает широкий выбор потребительской электроники для дома, образования и бизнеса. Продукция Prestigio — смартфоны, телефоны, планшеты на базе операционных систем Android и Windows, ноутбуки, видеорегистраторы, навигаторы, а также интерактивные дисплеи и специальное программное обеспечение — успешно продается в 30 странах мира.