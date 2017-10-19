  • Катание в Тироле: просто песня!
    Фото: serfaus-fiss-ladis.at
  • Катание в Тироле: просто песня!
    Фото: serfaus-fiss-ladis.at
  • Катание в Тироле: просто песня!
    Фото: serfaus-fiss-ladis.at
  • Катание в Тироле: просто песня!
    Фото: serfaus-fiss-ladis.at
  • Катание в Тироле: просто песня!
    Фото: serfaus-fiss-ladis.at
Калейдоскоп

Катание в Тироле: просто песня!

Зима близко — и поклонники горнолыжного спорта вовсю к ней готовятся. Тем, кто собирается кататься в Альпах, стоит запомнить три главных слова: Серфаус-Фисс-Ладис.
Партнерский материал
19 октября 2017 в 12:00
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Серфаус, Фисс и Ладис — названия трех тирольских деревушек, окруженных красивейшими горными вершинами. Здесь находится одноименный горнолыжный курорт — один из трех лучших в Европе.

Больше ста лет Альпы по праву считаются Меккой всех лыжников и сноубордистов мира. Горнолыжный спорт, попав в Европу из Норвегии, довольно долго оставался достоянием элиты, однако в ту пору даже самые состоятельные лыжники едва ли могли себе вообразить разнообразие услуг и уровень комфорта, которые можно найти на современном тирольском курорте.

Например, в начале XX века прелюдией к каждому спуску был долгий и утомительный подъем на вершину: первые лифты появились на склонах лишь в конце 1920-х. Сегодня к услугам постояльцев курорта «Серфаус, Фисс и Ладис» — 68 подъемников.

  • Катание в Тироле: просто песня!
    Фото: serfaus-fiss-ladis.at
Еще столетие назад сани, запряженные лошадьми, были самым быстрым способом добраться от одной горы до другой. В Серфаусе к транспортной проблеме подошли иначе: под землей прорыты туннели, по которым ходят вагоны — настоящее метро в миниатюре! ​

  • Катание в Тироле: просто песня!
    Фото: serfaus-fiss-ladis.at

На курорте есть несколько спортивных магазинов и пунктов проката, где можно найти любой элемент экипировки — от шлема и пары лыж до термобелья и горнолыжных масок. Пионеры горнолыжного спорта, имеющие в своем распоряжении лишь деревянные лыжи с кожаными креплениями, могли бы позавидовать такому изобилию. Развитие спортивной индустрии преобразило горнолыжный спорт, сделав его доступным для людей разного достатка и возраста.

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