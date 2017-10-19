Катание в Тироле: просто песня!
Серфаус, Фисс и Ладис — названия трех тирольских деревушек, окруженных красивейшими горными вершинами. Здесь находится одноименный горнолыжный курорт — один из трех лучших в Европе.
Больше ста лет Альпы по праву считаются Меккой всех лыжников и сноубордистов мира. Горнолыжный спорт, попав в Европу из Норвегии, довольно долго оставался достоянием элиты, однако в ту пору даже самые состоятельные лыжники едва ли могли себе вообразить разнообразие услуг и уровень комфорта, которые можно найти на современном тирольском курорте.
Например, в начале XX века прелюдией к каждому спуску был долгий и утомительный подъем на вершину: первые лифты появились на склонах лишь в конце 1920-х. Сегодня к услугам постояльцев курорта «Серфаус, Фисс и Ладис» — 68 подъемников.
На курорте есть несколько спортивных магазинов и пунктов проката, где можно найти любой элемент экипировки — от шлема и пары лыж до термобелья и горнолыжных масок. Пионеры горнолыжного спорта, имеющие в своем распоряжении лишь деревянные лыжи с кожаными креплениями, могли бы позавидовать такому изобилию. Развитие спортивной индустрии преобразило горнолыжный спорт, сделав его доступным для людей разного достатка и возраста.
80% процентов трасс на курорте «Серфаусе-Фисс-Ладис» отмечены красным или синим цветом — а значит, они вполне подойдут даже для самых юных лыжников и сноубордистов. К слову, в 2009 году этот курорт запустил первый в мире детский кресельный подъемник. Теперь их уже четыре — больше, чем в любой другой горнолыжной зоне в Европе.
Если ваших чад утомит катание, вы всегда сможете со спокойным сердцем оставить их в игровом центре: они не соскучатся в компании своих сверстников и опытных русскоговорящих воспитателей. Здесь есть масса развлечений — от трассы для гонок на миниатюрных сногоходах до детского скалодрома.
Один день в «Серфаус, Фисс и Ладис»
Отправьтесь встречать рассвет на вершину (на обзорную площадку вас доставит вездеход) или встаньте засветло, подкрепитесь в кафе у подъемника и первым скатитесь с нетронутого склона!
Время ланча? Пока все спешат занять столик в ресторане, советуем подняться на самую вершину горы. Здесь, на высоте в 2600 метров, разместилось причудливое сооружение — огромный куб, сияющий на солнце зеркальными гранями. Изнутри стены прозрачные, так что шикарные виды станут отличным сопровождением к ланчу. Трапеза, несомненно, запоминающаяся, но не самая обильная: чтобы заморить червячка, ее вполне хватит, но во время обеда стоит спуститься к любому из местных шале: по их крышами разместились уютные рестораны. Здесь предлагают самые разные блюда — от детских закусок до традиционных австрийских блюд.
После обеда можно вернуться на склон. Если же хочется разнообразия, попробуйте местные аттракционы: например, тобогган, огромные качели (больше напоминающие исполинский молот, подвешенный к перекладине за рукоятку), спуск на зиплайне (лебедка мчится со скоростью 65 км/ч!) или «полет» на крыле вдоль натянутого каната (сравнить такой спуск можно лишь с полетом на дельтаплане).
На горы опускаются сумерки. В ясном морозном воздухе звезды кажутся необычайно яркими. Как скоротать вечер? Решать вам! Можно отправиться на концерт — кстати, сцена разместилась прямо в склоне заснеженного холма.
Закончить день ужином в ресторане на склоне горы, откуда открывается вид на соседние вершины. Утолив первый голод, откиньтесь в кресле и любуйтесь, как лучи заходящего солнца играют в бокале и окрашивают заснеженные вершины во все оттенки красного — от нежно-розового до густого алого.
Уже середина осени, и в тирольских деревушках полным ходом идет подготовка к зимнему сезону. Прочесть больше о трассах курорта, узнать о мероприятиях, запланированных на эту зиму, связаться с менеджером курорта и забронировать номер можно на официальном сайте «Серфаус, Фисс и Ладис».