Новое слово в мире дизайна — керамический чайник Bork K781
Bork K781 идеально сочетает в себе современный лаконичный дизайн и благородный материал колбы, функциональность и экологичность. Продуманная конструкция без лишних деталей делает чайник универсальным дополнением интерьера в любом стиле: от классики до минимализма. Кроме выдающегося дизайна чайник Bork отличает использование современных технологий для правильного заваривания горячих напитков. Новинка оснащена 5 температурными режимами для полного раскрытия вкуса и аромата популярных сортов чая. В модели также предусмотрена функция Boil First, позволяющая предварительно вскипятить воду, а после довести ее до нужной температуры. Выбрать все параметры нагрева вы сможете на сверхчетком LCD-дисплее с помощью удобного регулятора. Керамический корпус чайника делает модель не только стильным, но и функциональным атрибутом современной кухни. Этот экологичный материал отлично сохраняет тепло и положительно влияет на качество и структуру воды. Благодаря такому воздействию вода сохраняет все свои полезные свойства и позволяет раскрыть вкус напитка. Стильный чайник K781 станет настоящим украшением вашей кухни. Убедитесь в этом, посетив интернет-бутик Bork.