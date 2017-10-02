Он вернулся: российская презентация Mitsubishi ASX
Гости вечера имели возможность погрузиться в атмосферу современной Японии, попробовать настоящую японскую уличную еду, японские напитки, а также стать участниками закрытого показа главного анимэ года — «Твое имя» Макото Синкая.
Компактный кроссовер Mitsubishi ASX вернулся обновленным. Инженерами Mitsubishi были внесены качественные изменения, коснувшиеся как внешнего облика модели, так и его технических характеристик. Автомобили для России будут производиться на заводе Mitsubishi Motors в городе Окадзаки (Япония).
Передняя часть кроссовера оформлена в новой концепции дизайна бренда «Dynamic Shield» с новой радиаторной решеткой и передним бампером. Автомобиль отличается от предшественника так же новой формой радиоантенны, новым дизайном светодиодных ходовых огней (LED DRL) и задней противотуманной фарой, внедорожный характер модели подчеркивают расширители колесных арок. Цветовую линейку окраски кузова дополнил цвет Sterling Silver Metallic (серебристый).
«Mitsubishi ASX всегда был чрезвычайно популярен в России, в том числе среди молодой аудитории, благодаря своей доступной цене, актуальному дизайну и универсальности. Мы долго ждали часа, когда его можно будет вернуть на рынок — и этот момент настал», — отметил президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус», г-н Наоя Накамура.
Автомобили оснащаются уже знакомыми и проверенными на российских дорогах двигателями 1.6л (117л.с) стандарта ЕВРО-5 в комбинации с пятиступенчатой механической трансмиссией и 2.0л (150л.с) стандарта ЕВРО-5 с вариатором INVECS-III.
Цены на автомобили 2018 модельного года начинаются от 1 099 000 руб.
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