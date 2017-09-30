В Москве открывается новая студия по наращиванию ресниц Ermolaeva Lashes
Уже в это воскресенье состоится торжественное открытие салона Нелли Ермолаевой!
30 сентября 2017 в 20:12
6
1 октября в 13:00 лучшие специалисты в области красоты и здоровья, селебрити и медийные персоны соберутся по адресу: Оружейный переулок, дом 5 (метро Маяковская). Повод? Открытие студии по наращиванию ресниц Ermolaeva Lashes.
Топовые профессионалы дадут мастер-классы, а главная героиня дня проведет экскурсию по салону. Кстати, первые 20 клиентов получат скидку 20%!