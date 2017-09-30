Калейдоскоп

В Москве открывается новая студия по наращиванию ресниц Ermolaeva Lashes

Уже в это воскресенье состоится торжественное открытие салона Нелли Ермолаевой!
30 сентября 2017 в 20:12
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  • В Москве открывается новая студия по наращиванию ресниц Ermolaeva Lashes

1 октября в 13:00 лучшие специалисты в области красоты и здоровья, селебрити и медийные персоны соберутся по адресу: Оружейный переулок, дом 5 (метро Маяковская). Повод? Открытие студии по наращиванию ресниц Ermolaeva Lashes.

Топовые профессионалы дадут мастер-классы, а главная героиня дня проведет экскурсию по салону. Кстати, первые 20 клиентов получат скидку 20%!

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