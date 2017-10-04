Магия с двумя объективами
Для фотографа остаться без фотоаппарата равнозначно потере гонщиком автомобиля. Но если для водителя нет альтернативы его большой машине, то у фотографа с каждым годом растут возможности выбора замены его фотокамере.
Как раньше фотографы не сразу приняли цифровую технику как новый этап в творчестве и работе, так и сейчас не все готовы передать полномочия в съёмке мобильному телефону.
Уезжая в путешествие, особенно длительное и далеко от дома, всякий раз мечтаешь о небольшой, но производительной камере с хорошими оптическими показателями. Не буду скрывать, что телефон уже давно стал моей фотографической «записной книжкой» — на него я фотографировал не особо важные сюжеты и просто забавные картинки вкупе с фотографиями «на память». До сего момента было проблематично предоставить какие-то либо из отснятых фотографий для печати: банально не хватало качества изображения. Подводило и разрешение, и цветопередача.
Для теста в условиях настоящей рабочей поездки я взял с собой в Армению новый телефон Huawei P10. Главное в этом аппарате для меня как для фотографа — оптика, созданная совместно со знаменитой фирмой Leica, что само по себе является залогом качества.
Аппарат хорошо лежит в руке, экран моментально и цепко отзывается на прикосновения. Время готовности камеры — одна секунда. Интерфейс камеры прост, и это помогает в работе. В профессиональном режиме фотограф найдёт полный набор функций, что привык видеть в своей «настоящей» камере: экспозамер, чувствительность плёнки, выдержка, компенсация экспозиции, следящий или одиночный фокус, баланс белого — все настройки доступны на экране, что позволяет менять их в доли секунды.
Однако давайте проверим качество съёмки. В Армении много солнца, и поэтому дневные снимки не показатель (хотя в техническом арсенале аппарата есть возможность поправить цвета в трёх вариантах — обычный, яркий, блёклый). И если в московский осенний день есть желание немного приукрасить картинку, добавив в неё немного больше цветности, то на юге желание, скорее, сделать цвета не такими яркими. Камера помогает в этом, снимая «натуральную» картинку в блёклом режиме. Эта же функция, но уже в «ярком» режиме вытягивает цвета при недостаточном освещении. Кроме того, предусмотрен набор фильтров (и монохромных, и цветных), который даёт возможность обработать фотографию постфактум. Надо сказать, что черно-белая обработка фотографий данными фильтрами приближает картинку к «леечному» рисунку.
Не знаю, по какому алгоритму работает электроника в новом аппарате, но он выдаёт совершенно удивительное боке, такой любимый фотографами эффект. И делает это в автоматическом режиме.
В новой камере компания применила свою технологию двух объективов, снимающих в чёрно-белом диапазоне на 20 мегапикселей и в цветном на 12. После съёмки оба изображения сливаются в одно, создавая более глубокий и яркий рисунок. А светосильность объективов вместе с системой стабилизации изображения позволяет снимать даже в сложнейших ночных или приближенных к ним условиях.
Сумерки для этого аппарата не помеха. Даже в глубокую ночь в горах, при свете карманного фонарика, камера даёт удовлетворительный результат, при этом результат неплох по цвету. Фронтальная камера, которая мне часто нужна не сколько для автопортретов, сколько для незаметной съёмки интересных сюжетов, теперь тоже совместно с Leica — дополнительный плюс аппарату.
Ёмкость аккумулятора — 3200 мАч, этого вполне хватает на плотную съёмку в течение всего дня, а полная зарядка занимает всего полтора часа. Внутренняя память 32 Гб, но есть возможность поставить дополнительную флешку до 128 Гб. И очень важный момент — скорость процессора — тут очень радует. Аппарат стал невероятно быстрым благодаря процессору KIRIN 960 CPU c 8 ядрами — и скорость съёмки, и записи серий не пострадали.
За время командировки я делегировал Huawei чуть ли не половину полномочий своей профессиональной камеры — телефон справился. Подарить фотографу такую возможность дорогого стоит. И приятно, что теперь такая возможность стоит совсем недорого.
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