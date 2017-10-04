  • Магия с двумя объективами
  • Магия с двумя объективами
Калейдоскоп

Магия с двумя объективами

Сможет ли камера смартфона выручить профессионального фотографа в рабочей поездке? Ведущий фотограф «National Geographic Россия» Кирилл Самурский взял в поездку в Армению новый Huawei P10 — и делится впечатлениями.
Партнерский материал
4 октября 2017 в 11:37
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Для фотографа остаться без фотоаппарата равнозначно потере гонщиком автомобиля. Но если для водителя нет альтернативы его большой машине, то у фотографа с каждым годом растут возможности выбора замены его фотокамере.

Как раньше фотографы не сразу приняли цифровую технику как новый этап в творчестве и работе, так и сейчас не все готовы передать полномочия в съёмке мобильному телефону.

Уезжая в путешествие, особенно длительное и далеко от дома, всякий раз мечтаешь о небольшой, но производительной камере с хорошими оптическими показателями. Не буду скрывать, что телефон уже давно стал моей фотографической «записной книжкой» — на него я фотографировал не особо важные сюжеты и просто забавные картинки вкупе с фотографиями «на память». До сего момента было проблематично предоставить какие-то либо из отснятых фотографий для печати: банально не хватало качества изображения. Подводило и разрешение, и цветопередача.

Для теста в условиях настоящей рабочей поездки я взял с собой в Армению новый телефон Huawei P10. Главное в этом аппарате для меня как для фотографа — оптика, созданная совместно со знаменитой фирмой Leica, что само по себе является залогом качества.

Аппарат хорошо лежит в руке, экран моментально и цепко отзывается на прикосновения. Время готовности камеры — одна секунда. Интерфейс камеры прост, и это помогает в работе. В профессиональном режиме фотограф найдёт полный набор функций, что привык видеть в своей «настоящей» камере: экспозамер, чувствительность плёнки, выдержка, компенсация экспозиции, следящий или одиночный фокус, баланс белого — все настройки доступны на экране, что позволяет менять их в доли секунды.

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