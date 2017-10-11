Рай на Сицилии: отель Capo Dei Greci
Побережье бухты Таормина, что в провинции Мессина на северо-востоке Сицилии, усеяно небольшими деревушками, которые появились здесь еще в Средние века. За последние несколько десятилетий туристическая инфраструктура и гостиничная застройка береговой линии значительно изменили облик этих старинных поселений: традиционные каменные дома с облицовкой, потрескавшейся под палящим сицилийским солнцем, все больше уступают место роскошным гостиничным комплексам с бассейнами и террасами, небольшим отелям с кондиционерами, спутниковым телевидением и другими современными удобствами или непритязательным, но уютным кемпингам с выходом на пляж.
Неизменным остаются лазурное Средиземное море и покрытые густой растительностью горы, которые, спускаясь почти к самому берегу, заставляют деревенские домики прижиматься вплотную к морю или забираться на горные склоны.
Одна из местных коммун называется Сант-Алессио-Сикуло. Она находится в 10 километрах от древней Таормины и насчитывает полторы тысячи жителей. Огромный пляж протянулся вдоль всего поселка и за его пределы, до южной оконечности мыса Сант-Алессио. Стоит лишь немного удалиться от пляжа, и вы окажетесь в лабиринте узких средневековых улочек с очаровательными виллами и небольшими живописными церквями, которые несомненно вызовут восторг у всех, кто мечтал почувствовать атмосферу «настоящей» Сицилии.
Погрейтесь в лучах жаркого южного солнца, пообедайте в небольшой местной таверне, затем поднимитесь к замку Сант-Алессио, первое упоминание о котором относится к XII веку — времени возникновения Королевства Сицилия.
Он расположился на двух скалах, возвышающихся над побережьем и соединенных узким мостом. На протяжении веков эта цитадель переходила от одного владельца к другому, играя важную роль в обороне Мессины. В настоящее время замок находится в частной собственности, поэтому внутрь, к сожалению, не пускают.
Вдоволь насладившись роскошной природой и сицилийским колоритом, вернитесь в свой отель, 4-звездочный Capo Dei Greci Taormina Coast Hotel & SPA, занимающий один из самых живописных уголков побережья Сант-Алессио. Отель стоит горном склоне, который террасами спускается к морю, поэтому все 200 номеров могут похвастать захватывающими видами на море или горы.
Нагулять аппетит обязательно, ведь в отеле вас ждут настоящие деликатесы и блюда средиземноморской кухни. В Capo Dei Greci 3 ресторана, включая Il Rosmarino, который считается одним из лучших на всем Ионическом побережье. Традиционные рецепты итальянской и сицилийской кухни, свежие местные продукты и мастерство шеф-поваров — залоги изысканных и вкуснейших блюд, ради которых вы будете приходить сюда каждый вечер (не говоря уж о великолепных местных винах и роскошных закатах над морем, которые станут достойным сопровождением вашего ужина).
В Capo Dei Greci можно наслаждаться видом на море практически отовсюду: с балкона своего номера, из бара, из бассейна, с террасы ресторана и из спа-салона. Гостиничный комплекс идеально вписывается в окружающий ландшафт, утопая среди пышной растительности.
Здесь позаботились о том, чтобы «укротить» довольно скалистый участок морского побережья: для гостей оборудован пляж на специальной платформе с шезлонгами и зонтиками, куда можно попасть на лифте.
Ландшафт подсказал архитекторам великолепную идею: построить на территории отеля амфитеатр под открытым небом. По вечерам здесь проходят концерты и представления, а декорациями служат бескрайнее море и замок Сант-Алессио.
Так и совершаются маленькие чудеса: вчера слова «Сант-Алессио-Сикуло» были простым названием, а Capo Dei Greci — не более чем одним из тысяч курортных отелей, мелькающих на страницах туристического веб-сайта. А сегодня вам кажется, что у вас появился еще один маленький секрет: «свое», особенное место, куда можно приехать за глотком чистого морского воздуха, за ощущением радости и покоя, за впечатлениями, которые и недели спустя вызовут улыбку на лице.