  • Рай на Сицилии: отель Capo Dei Greci
  • Рай на Сицилии: отель Capo Dei Greci
  • Рай на Сицилии: отель Capo Dei Greci
Калейдоскоп

Рай на Сицилии: отель Capo Dei Greci

Там, где нагретые солнцем скалы ступенями спускаются к самому морю, а звуку прибоя негромко вторят зеленые кроны деревьев, жизнь течет неспешно и счастливо. Добро пожаловать на Сицилию!
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11 октября 2017 в 11:49
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Побережье бухты Таормина, что в провинции Мессина на северо-востоке Сицилии, усеяно небольшими деревушками, которые появились здесь еще в Средние века. За последние несколько десятилетий туристическая инфраструктура и гостиничная застройка береговой линии значительно изменили облик этих старинных поселений: традиционные каменные дома с облицовкой, потрескавшейся под палящим сицилийским солнцем, все больше уступают место роскошным гостиничным комплексам с бассейнами и террасами, небольшим отелям с кондиционерами, спутниковым телевидением и другими современными удобствами или непритязательным, но уютным кемпингам с выходом на пляж.

  • Рай на Сицилии: отель Capo Dei Greci

Неизменным остаются лазурное Средиземное море и покрытые густой растительностью горы, которые, спускаясь почти к самому берегу, заставляют деревенские домики прижиматься вплотную к морю или забираться на горные склоны.

Одна из местных коммун называется Сант-Алессио-Сикуло. Она находится в 10 километрах от древней Таормины и насчитывает полторы тысячи жителей. Огромный пляж протянулся вдоль всего поселка и за его пределы, до южной оконечности мыса Сант-Алессио. Стоит лишь немного удалиться от пляжа, и вы окажетесь в лабиринте узких средневековых улочек с очаровательными виллами и небольшими живописными церквями, которые несомненно вызовут восторг у всех, кто мечтал почувствовать атмосферу «настоящей» Сицилии.

Погрейтесь в лучах жаркого южного солнца, пообедайте в небольшой местной таверне, затем поднимитесь к замку Сант-Алессио, первое упоминание о котором относится к XII веку — времени возникновения Королевства Сицилия.

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