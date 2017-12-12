  • Hyundai Sonata в новом исполнении
  • Hyundai Sonata в новом исполнении
  • Hyundai Sonata в новом исполнении
Калейдоскоп

Hyundai Sonata в новом исполнении

Компания «Хендэ Мотор СНГ» представляет преображенную Hyundai Sonata. Получив новый облик, эта модель выходит на мировой рынок уже в седьмой раз — и имеет все шансы повторить успех предыдущих поколений.
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12 декабря 2017 в 13:48
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Каким вы видите свой автомобиль? Кузов машины будет покрашен в выбранный вами оттенок из широкой палитры цветов. Светлая или темная кожа? На ваш выбор — множество вариантов отделки салона.

Безупречный облик автомобиля сочетается с высоклассным техническим оснащением и продвинутой системой безопасности. Все составляющие новой модели тщательно продуманы, чтобы поездка была комфортной, безопасной — и приносила удовольствие.

Hyundai Sonata — одна из ключевых моделей компании на американском и азиатском рынках. В 2017 году Sonata прошла в финал конкурса International Design Excellence 2017 (IDEA) благодаря своему яркому и смелому дизайну.

Экстерьер

Новая каскадная решетка радиатора гармонично сочетается с вертикальными светодиодными дневными ходовыми огнями и фарами головного освещения, а вкупе с новым рельефом капота придает машине спортивный облик.

Крышку багажника украшает крупный логотип Hyundai и название модели — Sonata. Верхняя часть логотипа скрывает кнопку, при помощи которой открывается крышка багажника. Взгляд наблюдателя невольно задерживается на узнаваемых очертаниях задних фар.

  • Hyundai Sonata в новом исполнении

Площадка под задний номерной знак смещена с крышки багажника на поверхность заднего бампера. Такое решение усиливает выразительность дизайна.

В базовой комплектации модели предлагаются стандартные 16-дюймовые стальные диски. В конфигурациях, начиная с Comfort, доступны оригинальные 17-дюймовые колесные диски. Клиенты, выбравшие комплектацию Business в сочетании с пакетом High-Tech, смогут оценить 18-дюймовые легкосплавные диски.

Интерьер

Элементы системы управления, вынесенные в центр консоли, стали крупнее. Среди новых черт — рулевое колесо со спортивным трехспицевым дизайном, усовершенствованная панель климат-контроля и обновленная аудиосистема.

  • Hyundai Sonata в новом исполнении
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