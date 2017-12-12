Hyundai Sonata в новом исполнении
Каким вы видите свой автомобиль? Кузов машины будет покрашен в выбранный вами оттенок из широкой палитры цветов. Светлая или темная кожа? На ваш выбор — множество вариантов отделки салона.
Безупречный облик автомобиля сочетается с высоклассным техническим оснащением и продвинутой системой безопасности. Все составляющие новой модели тщательно продуманы, чтобы поездка была комфортной, безопасной — и приносила удовольствие.
Hyundai Sonata — одна из ключевых моделей компании на американском и азиатском рынках. В 2017 году Sonata прошла в финал конкурса International Design Excellence 2017 (IDEA) благодаря своему яркому и смелому дизайну.
Экстерьер
Новая каскадная решетка радиатора гармонично сочетается с вертикальными светодиодными дневными ходовыми огнями и фарами головного освещения, а вкупе с новым рельефом капота придает машине спортивный облик.
Крышку багажника украшает крупный логотип Hyundai и название модели — Sonata. Верхняя часть логотипа скрывает кнопку, при помощи которой открывается крышка багажника. Взгляд наблюдателя невольно задерживается на узнаваемых очертаниях задних фар.
Площадка под задний номерной знак смещена с крышки багажника на поверхность заднего бампера. Такое решение усиливает выразительность дизайна.
В базовой комплектации модели предлагаются стандартные 16-дюймовые стальные диски. В конфигурациях, начиная с Comfort, доступны оригинальные 17-дюймовые колесные диски. Клиенты, выбравшие комплектацию Business в сочетании с пакетом High-Tech, смогут оценить 18-дюймовые легкосплавные диски.
Интерьер
Элементы системы управления, вынесенные в центр консоли, стали крупнее. Среди новых черт — рулевое колесо со спортивным трехспицевым дизайном, усовершенствованная панель климат-контроля и обновленная аудиосистема.
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Sonata легко подружится с вашими гаджетами: бортовой компьютер поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, под приборной доской находится специальная ниша для беспроводной зарядки смартфонов, а у заднего сидения расположены дополнительные USB-разъемы.
Безопасность и комфорт
Ориентированные на безопасность технологии включают в себя полностью светодиодные фары головного освещения (Bi-functional LED) и динамическую подсветку поворотов DBL (Dynamic Bending Lights), делающие управление автомобилем в темное время суток более простым и безопасным.
Отдельного упоминания заслуживает и система мониторинга слепых зон BSD (Blind Spot Detection) c функцией предупреждения о перекрестном движении при выезде с парковки задним ходом RCTA (Rear Cross-Traffic Alert).
Двигатели
На российском рынке автомобиль представлен c двумя двигателями Nu 2,0 MPI и Theta 2,4 GDI — это бензиновые атмосферники объемом 2 и 2,4 л. Мотор 2.0 имеет распределенный впрыск, заявленная мощность составляет 150 л.с. У мотора 2,4 с непосредственным впрыском топлива — 188 л.с. Оба двигателя комплектуются шестиступенчатой автоматической коробкой передач.
Комплектации
Новая Sonata представлена на российском рынке в 5 комплектациях: Primary, Comfort, Style, Lifestyle, Business. Также доступен пакет High-Tech — только для конфигурации Business.
Подробнее о комплектациях, технических и дизайнерских особенностях автомобиля — на официальном сайте Hyundai.