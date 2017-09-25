Калейдоскоп

Музыка на костях: рентгеновские снимки как символ эпохи

В рамках выставки «Музыка на костях», которая проходит в Музее современного искусства «Гараж», разбираемся, как родилась культура записи музыки на рентгеновские снимки и кто такие советские музыкальные «бутлегеры».
Партнерский материал
25 сентября 2017 в 12:52
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  • Музыка на костях: рентгеновские снимки как символ эпохи

Западный джаз, рок-н-ролл, русская эмигрантская музыка, блатные и цыганские песни были запрещенными в послевоенном советском обществе. Но это вовсе не значит, что у людей не было возможности послушать песни Элвиса Пресли, Эллы Фицджеральд, Петра Лещенко, Вадима Козина или безумно популярную в те времена композицию Билла Хейли «Rock Around the Clock». Советские меломаны смогли найти способ, как обойти цензуру: они стали копировать музыку на рентгеновские снимки, благодаря чему и появилось понятие «музыка на костях». В 1946 году два находчивых любителя музыки из Ленинграда, Руслан Богословский и Борис Тайгин, даже организовали подпольную студию звукозаписи «Золотая собака».

Во времена «сухого закона» в США процветало нелегальное производство и контрабанда алкоголя. Подпольных торговцев спиртными напитками называли бутлегерами. В широком смысле слова бутлегер — продавец контрабандных товаров, в том числе и музыкальными записями.

В Музее «Гараж» на время выставки «Музыка на костях» воссоздали комнату советского музыкального бутлегера. Показываем ее главные атрибуты.

Рентгеновские снимки

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Рентгеновские снимки, которые использовали бутлегеры, доставали у медицинских работников. В те времена пленка было легко воспламенимой, поэтому ее в любом случае утилизировали, что облегчало торговлю между бутлегерами и сотрудниками советских больниц. Из снимков вырезали круги, в центре которых проделывали отверстие — иногда с помощью горящей сигареты.

Звукозаписывающая машина из ранних 1960-х

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