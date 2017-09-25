Музыка на костях: рентгеновские снимки как символ эпохи
Западный джаз, рок-н-ролл, русская эмигрантская музыка, блатные и цыганские песни были запрещенными в послевоенном советском обществе. Но это вовсе не значит, что у людей не было возможности послушать песни Элвиса Пресли, Эллы Фицджеральд, Петра Лещенко, Вадима Козина или безумно популярную в те времена композицию Билла Хейли «Rock Around the Clock». Советские меломаны смогли найти способ, как обойти цензуру: они стали копировать музыку на рентгеновские снимки, благодаря чему и появилось понятие «музыка на костях». В 1946 году два находчивых любителя музыки из Ленинграда, Руслан Богословский и Борис Тайгин, даже организовали подпольную студию звукозаписи «Золотая собака».
Во времена «сухого закона» в США процветало нелегальное производство и контрабанда алкоголя. Подпольных торговцев спиртными напитками называли бутлегерами. В широком смысле слова бутлегер — продавец контрабандных товаров, в том числе и музыкальными записями.
В Музее «Гараж» на время выставки «Музыка на костях» воссоздали комнату советского музыкального бутлегера. Показываем ее главные атрибуты.
Рентгеновские снимки
Рентгеновские снимки, которые использовали бутлегеры, доставали у медицинских работников. В те времена пленка было легко воспламенимой, поэтому ее в любом случае утилизировали, что облегчало торговлю между бутлегерами и сотрудниками советских больниц. Из снимков вырезали круги, в центре которых проделывали отверстие — иногда с помощью горящей сигареты.
Звукозаписывающая машина из ранних 1960-х
Это образец устройства, которым пользовались бутлегеры для записи музыки на «пластинки» из рентгеновских снимков.
Фотопроявочное оборудование
Самые известные в 1950-х ленинградские бутлегеры, создавшие подпольную студию звукозаписи «Золотая собака», разработали для самодельных «пластинок» свой собственный дизайн в западном стиле. Они нарезали звуковые дорожки на верхнем прозрачном слое рентгеновской пленки, отделяли его от нижнего фотографического слоя и фиксировали на коллаж с изображением западных музыкантов и кинозвезд.
Патефон и проигрыватель
На рентгеновские снимки музыку записывали непосредственно с радиоэфира и с контрабандных грампластинок с джазом, рок-н-роллом и песнями русских эмигрантов. Иногда копии делались с более старых пластинок довоенных времен или даже других рентгеновских снимков, отчего, конечно, страдало качество звука.
Журналы «Радиофронт»
К началу 1960-х годов о записи музыки на рентгеновские снимки и самодельных звукозаписывающих машинах было известно в большинстве крупных городов СССР, но впервые об этом написали в 1930-х года в журналах для любителей и инженеров. Процесс записи требовал технических знаний, и качество звука зависело от навыков оператора.
Шкаф с дисками и фотографиями
В Ленинграде в конце 1940-х два друга Борис Тайгин и Руслан Богословский были одними из первых, кто стал производить рентгеновские «пластинки» на продажу. Они любили музыку и гордились качеством своих записей. Именно они организовали подпольную студию звукозаписи «Золотая собака». За эту деятельность их послали в тюрьму, но они так и остались без внимания — герои андеграунда.
Хотя власти часто пытались скомпрометировать бутлегеров, называя их хулиганами, спекулянтами и даже «похитителями душ» молодежи, многие из них, как Тайгин, Богословский, Михаил Фарафонов и Руди Фукс, были интеллигентными людьми, которые верили, что у них есть право слушать музыку, которую они любили, и делиться ею, независимо от одобрения властей.