  • Как выбрать зубную щетку?
  • Как выбрать зубную щетку?
Калейдоскоп

Как выбрать зубную щетку?

Рассказываем вместе с профессионалами.
5 октября 2017 в 11:49
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Зубная щетка — самая необходимая вещь в повседневной жизни: согласно соцопросу 2003 года, она намного важнее машины и компьютера.

У этого предмета — длинная история: его прообразом можно считать пучки травы, которыми пользовались наши далекие предшественники 1,8 млн лет назад. K такому выводу пришли антропологи, исследовавшие ископаемые остатки челюстей и зубов.

Самым древним образцом зубной щётки можно назвать деревянную палочку — мисвак. Острым концом удалили остатков пищи, словно зубочисткой, а другой конец разжёвывали зубами: волокна древесины расщеплялись, и палочка превращалась в кисть. Делали такие «щётки» из специальных пород дерева, содержащих эфирные масла и известных своими дезинфицирующими свойствами. Кстати, в некоторых уголках Земли до сих пор используются такие «первобытные щётки» — например, в Африке их делают из веточек деревьев рода сальвадора, а в некоторых американских штатах коренное население использует веточки белого ильма.

Этот предмет гигиены получил распространение и в Азии. Первое письменное упоминание о китайских зубных щетках относится к XV веку. Они изготавливались из конского, барсучьего волоса или свиной щетины.

С ходов времени мода на чистку зубов дошла и до России. Уже при Иване Грозном начали использовать деревянную палочку с пучком щетины.

Сегодня стоматологи сошлись во мнении, что щетки из натуральной щетины лучше не использовать. Волос имеет пористую структуру, из-за чего такая щетка становится потенциальным местом скопления микроорганизмов. Из гигиенических соображений щетина современной зубной щетки должна быть изготовлена из синтетического волокна.

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