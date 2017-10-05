Как выбрать зубную щетку?
Зубная щетка — самая необходимая вещь в повседневной жизни: согласно соцопросу 2003 года, она намного важнее машины и компьютера.
У этого предмета — длинная история: его прообразом можно считать пучки травы, которыми пользовались наши далекие предшественники 1,8 млн лет назад. K такому выводу пришли антропологи, исследовавшие ископаемые остатки челюстей и зубов.
Самым древним образцом зубной щётки можно назвать деревянную палочку — мисвак. Острым концом удалили остатков пищи, словно зубочисткой, а другой конец разжёвывали зубами: волокна древесины расщеплялись, и палочка превращалась в кисть. Делали такие «щётки» из специальных пород дерева, содержащих эфирные масла и известных своими дезинфицирующими свойствами. Кстати, в некоторых уголках Земли до сих пор используются такие «первобытные щётки» — например, в Африке их делают из веточек деревьев рода сальвадора, а в некоторых американских штатах коренное население использует веточки белого ильма.
Этот предмет гигиены получил распространение и в Азии. Первое письменное упоминание о китайских зубных щетках относится к XV веку. Они изготавливались из конского, барсучьего волоса или свиной щетины.
С ходов времени мода на чистку зубов дошла и до России. Уже при Иване Грозном начали использовать деревянную палочку с пучком щетины.
Сегодня стоматологи сошлись во мнении, что щетки из натуральной щетины лучше не использовать. Волос имеет пористую структуру, из-за чего такая щетка становится потенциальным местом скопления микроорганизмов. Из гигиенических соображений щетина современной зубной щетки должна быть изготовлена из синтетического волокна.
Производство зубных щеток начинается с отливки ручек. Сырьем для производства ручек служит пластик: ПЭТ (полиэтилентерефталат) или ПП (полипропилен). Материал в виде гранул загружается в цилиндр, где расплавляется и заливается в форму.
Основное требование к форме ручки — ее эргономичность: щетка должна удобно помещаться в руке и не скользить при использовании, головка должна быть закругленная и вытянутая, чтобы проникать в труднодоступные участки полости рта и не травмировать десны.
Одновременно отливается 16 ручек в минуту. Получившиеся ручки сравнивают с образцом-эталоном и проверяют на испытательных стендах на прочность, чтобы избежать поломок во время использования. Затем ручки проветривают в течение 24 часов и отправляют в соседний цех — на набивку щетины.
Пластиковая заготовка «обрастает щетиной» так: инструмент захватывает пучок синтетических волокон, складывает его пополам и фиксирует в одном из отверстий на головке щетки заготовки с помощью проволоки. За одну минуту машина набивает до 23 щеток, которые затем проходят проверку качества.
«Мы используем несколько видов щетины, отличающиеся по своему составу, форме и степени жесткости, — говорит технолог производства зубных щеток компании SPLAT Ирина Яковлева. — Наши покупатели, в зависимости от своих предпочтений и рекомендаций стоматолога, могут выбрать один из трех видов зубных щеток: с заостренной, распушенной или прорезиненной щетиной.
Зубные щетки Complete с утонченной на кончиках щетиной лучше очищают труднодоступные места и межзубные промежутки. Щетки Whitening имеют прорезиненную щетину, которая стирает зубной налет, подобно ластику, и на 40% эффективнее отбеливает зубы, чем обычная нейлоновая. Щетина щеток Sensitive расщеплена на четыре части во избежание образования микроцарапин на поверхности зубной эмали. Эти щетки созданы для самых чувствительных зубов и десен».
Затем щетину подрезают, ручку шлифуют и полируют и украшают логотипом SPLAT. Темп работы шлифовальной машины — 48 щеток за 60 секунд. Готовые зубные щетки с помощью микроскопа проверяют на качество обработанной щетины и закругленных кончиков.
Затем готовое изделие запаковывают в «футляр» из прозрачной пленки и картона, которые привариваются друг к другу под действием высокой температуры. Последний этап производства — ручная упаковка зубных щеток в коробки для отправки в магазины.
«При выборе щетки важным критерием является жесткость щетины, — говорит Алина Арзуканян, стоматолог, кафедра терапевтической стоматологии Первого МГМУ им И.М. Сеченова. — Для рекомендации жестких щеток прямых показаний нет, так как при сильном давлении на щетку жесткая щетина может травмировать десну. Их применение допустимо у пациентов с повышенным образованием зубного налета и имеющих толстый биотип пародонта. Удачным примером такой щетки является SPLAT Whitening Hard. Все щетинки имеют закругленные кончики, поэтому они не травмируют эмаль и десны.
Для большинства пациентов подходят щетки средней жесткости и мягкие. При выборе таких щеток особое внимание следует обращать на строение щетинок. Далеко не все щетки хорошо очищают придесневую часть зуба и межзубные промежутки — лучше всего с этим справляются гибкие щетинки с заостренными кончиками.
«В настоящее время все больше пациентов обращаются с жалобами на чувствительность зубов. Таким пациентам мы назначаем мягкие зубные щетки с щетиной из полиамида. Этот материал обладает большей способностью поглощать воду, что делает щетинки более мягкими и, как следствие, они не травмирует эмаль и десну. Примером такой щетки является SPLAT Sensitive. Каждая щетинка этой щетки расщеплена на четыре части и закруглена во избежание образования микроцарапин на поверхности зубной эмали. Щетки с мягкой щетиной можно рекомендовать пациентам с множественными клиновидными дефектами зубов, эрозиями, а также после хирургических операций в полости рта».
При проведении опроса о сроках замены зубной щетки 37% опрошенных ответили, что меняют зубную щетку раз в четыре месяца, 27% - каждые три месяца, а 19% - раз в полгода.
Стоматологи же сходятся во мнении, что этот предмет гигиены следует менять раз в два — три месяца, в зависимости состояния щетины. Кстати, после перенесенных инфекционных и вирусных заболеваний зубная щетка также подлежит замене.
Регулярное посещение врача-стоматолога, правильный выбор зубной щетки и ежедневная чистка — три простых правила помогут сохранить здоровую и красивую улыбку на долгие годы.