  • Barceló Maya Palace: на мексиканских берегах
    Фото: Barceló Maya Palace
  • Barceló Maya Palace: на мексиканских берегах
    Фото: Barceló Maya Palace
  • Barceló Maya Palace: на мексиканских берегах
    Фото: Barceló Maya Palace
Калейдоскоп

Barceló Maya Palace: на мексиканских берегах

Солнечные пляжи, бирюзовые волны: карибское побережье Мексики манит к себе путешественников. Здесь, на знаменитом курорте Ривьера-Майя, есть настоящий райский уголок — отель Barceló Maya Palace.
Олеся Тюкина
18 октября 2017 в 11:36
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Первое, на что обращаешь внимание по прибытии — масштабы и роскошь отеля, расположившегося на двух квадратных километрах у побережья, вдали от городской суеты и шума мегаполиса. Здания отеля удивительно гармонично сочетаются с ярким, живым природным ландшафтом. Постройки окружает сад, открытый в любое время дня и ночи.

Самые яркие впечатления можно получить ранним утром: выйдете на балкон или террасу, чтобы вдохнуть настоящий морской бриз и полюбоваться потрясающим рассветом. Когда дышешь полной грудью соленый и теплый воздух, кажется, будто легких не хватает: с каждым вздохом тебя будто наполняет чувство радости и гармонии.

Чашка кофе и великолепный завтрак в одном из 6 ресторанов (в каждом — свое меню!), добавят заряд бодрости в каждое утро.

Отель располагает 756 номерами люкс и полулюкс, каждый из которых оборудован всеми возможными удобствами — от мини-бара до свободного доступа в интернет.

  • Barceló Maya Palace: на мексиканских берегах
    Фото: Barceló Maya Palace
Если вам покажется, что это место только для «ленивого» отдыха, то вас приятно удивят занятия парусным спортом, виндсерфингом и каякингом. Также на территории предусмотрены теннисный корт с ночным освещением, спортзал, бассейн, где играют в водное поло из занимаются аэробикой, площадка для пляжного волейбола, а также зал для дартса и настольного тенниса.
  • Barceló Maya Palace: на мексиканских берегах
    Фото: Barceló Maya Palace
Поля для игры в гольф, расположенные в Плайядель-Кармен и Пуэрто-Авентурас в нескольких километрах от курортного комплекса, доступны за дополнительную плату. Без внимания не останутся и самые маленькие гости отеля — для них открыты два аквапарка и детский клуб.

Вечером можно посетить рестораны французской, бразильской и карибской кухни, заглянуть в один из пяти уютных баров, отправиться на дискотеку или на театральное представление с живой музыкой. На этой части побережья поблизости друг от друга расположены 5 отелей, каждый из которых дает право гостям пользоваться всеми услугами «соседей».

Этот отель подходит для отдыха буквально всем: многие туристы выбирают его для свадебного или семейного путешествия, но и большим компаниям будет здесь комфортно.

Гости Barceló Maya Palace легко могут совмещать отдых и работу: здесь есть конференц-залы, бизнес-центры и другие помещения, где можно повести деловую встречу или совещание.

  • Barceló Maya Palace: на мексиканских берегах
    Фото: Barceló Maya Palace

Здесь, на морском побережье, среди зеленых тропических джунглей и белоснежных песков можно по-настоящему почувствовать гармонию с природой, спокойствие и умиротворение.

Забронировать один из номеров в Barceló Maya Palace и узнать о специальных предложениях отеля можно на его официальном сайте.

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