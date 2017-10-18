Barceló Maya Palace: на мексиканских берегах
Первое, на что обращаешь внимание по прибытии — масштабы и роскошь отеля, расположившегося на двух квадратных километрах у побережья, вдали от городской суеты и шума мегаполиса. Здания отеля удивительно гармонично сочетаются с ярким, живым природным ландшафтом. Постройки окружает сад, открытый в любое время дня и ночи.
Самые яркие впечатления можно получить ранним утром: выйдете на балкон или террасу, чтобы вдохнуть настоящий морской бриз и полюбоваться потрясающим рассветом. Когда дышешь полной грудью соленый и теплый воздух, кажется, будто легких не хватает: с каждым вздохом тебя будто наполняет чувство радости и гармонии.
Чашка кофе и великолепный завтрак в одном из 6 ресторанов (в каждом — свое меню!), добавят заряд бодрости в каждое утро.
Отель располагает 756 номерами люкс и полулюкс, каждый из которых оборудован всеми возможными удобствами — от мини-бара до свободного доступа в интернет.
Вечером можно посетить рестораны французской, бразильской и карибской кухни, заглянуть в один из пяти уютных баров, отправиться на дискотеку или на театральное представление с живой музыкой. На этой части побережья поблизости друг от друга расположены 5 отелей, каждый из которых дает право гостям пользоваться всеми услугами «соседей».
Этот отель подходит для отдыха буквально всем: многие туристы выбирают его для свадебного или семейного путешествия, но и большим компаниям будет здесь комфортно.
Гости Barceló Maya Palace легко могут совмещать отдых и работу: здесь есть конференц-залы, бизнес-центры и другие помещения, где можно повести деловую встречу или совещание.
Здесь, на морском побережье, среди зеленых тропических джунглей и белоснежных песков можно по-настоящему почувствовать гармонию с природой, спокойствие и умиротворение.
Забронировать один из номеров в Barceló Maya Palace и узнать о специальных предложениях отеля можно на его официальном сайте.