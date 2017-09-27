Jumeirah: отдых всей семьей в Дубае
В отеле-парусе Burj Al Arab Jumeirah знают, как угодить всем постояльцам от мала до велика. Каждый день специальный «Сладкий поезд» доставляет мальчикам и девочкам угощения прямо в номер. Все, что молодые родители могли забыть, отправляясь в Дубай, они найдут в отеле: видеоняни, стерилизаторы для посуды, игрушки, халаты, тапочки всех размеров и даже детскую косметику.
Во многих ресторанах отеля дети до трех лет питаются бесплатно, причем в заведениях Al Muntaha и Sahn Eddar есть особое детское меню. Чтобы занять внимание юных посетителей, официанты принесут набору для рисования и настольные игры.
Провести время с детьми можно и на новой террасе для отдыха под открытым небом, которая расположена у подножия отеля над Персидским заливом. Терраса площадью 10,000 м² вмещает ресторан и бар, 2 бассейна с шезлонгами и пляж с домиками.
Здесь 430 номеров и люксов, из окон которых открываются панорамы на море и соседний «парус» Burj Al Arab Jumeirah. 12 люксов в Jumeirah AlNaseem специально оборудованы для семейного отдыха. Во всех номерах гостей ждут восточные сладости и шоколадные наборы, а также сюрпризы для детей — яркие кепки и рюкзачки в форме морских черепах.
Отель окружен пышными садами, в которых можно полюбоваться красивейшими растениями и птицами. Прямо на территории отеля открыт заповедник: здесь морские черепахи проходят реабилитацию, прежде чем вернуться в Персидский залив. За питомцами заповедника можно наблюдать, принять участие в их кормлении, а также узнать больше о дубайском проекте по спасению черепах, который уже много лет поддерживает курорт Madinat Jumeirah.
Во время отдыха гости получают бесплатный доступ в еще один детский клуб — Sinbad, расположенный на территории курорта Madinat Jumeirah. В Sinbad детей ждет купание в бассейне, веселые аттракционы и спортивные игры, аквагрим, просмотр фильмов и творческие занятия, включая изучение основных слов и фраз арабского языка.
Для активного отдыха всей семьей в Madinat Jumeirah есть отлично оборудованная стена для скалолазания, а также занятия йогой на закате, рассвете и при полной луне.
Одним из самых ярких приключений может стать посещение знаменитого аквапарка c 30 захватывающими дух аттракционами. Гости всех отелей курорта Madinat Jumeirah получают бесплатный неограниченный доступ в аквапарк на все время проживания.
Все рестораны Madinat Jumeirah предлагают детские меню. Дети также могут заказать миниатюрные порции блюд из меню для взрослых.
С сентября 2017 года Madinat Jumeirah начинает партнерство с комплексом развлекательных парков Dubai Parks & Resorts. Гостям курорта будут открыты двери нескольких дубайских парков — например, «голливудского» парка Motiongate, Legoland Dubai, тематический Болливуд-парк Bollywood Parks Dubai, а также ресторанный бульвар.
На октябрь в Madinat Jumeirah запланирована впечатляющая детская программа. Юные постояльцы смогут принять участие в Шоу талантов (конкурсах пения и танцев, а также конкурсе красоты) и посетить детские курсы спасения: профессионалы научат их плавать, оказывать первую помощь, а также правильно вести себя в бассейнах и на пляже.
31 октября здесь будут праздновать Хэллоуин: гостей ждет настоящий дом с привидениями, традиционные сладости и конкурс костюмов.
В ноябре здесь пройдут кулинарные мастер-классы и детские Олимпийские игры (участники будут соревноваться в видах пляжного и водного спорта, например, гонках на каяках).
На территории отеля также есть семейный бассейн с каучуковыми бортами, о которые дети не смогут больно удариться. По соседству находятся водные горки и мелкий детский бассейн.
Кроме того, всем гостям отеля открыты ворота аквапарка Wild Wadi. Аквапарк Wild Wadi спроектирован архитекторами из бюро WS Atkins, создателями дубайского символа — отеля-паруса Burj Al Arab Jumeirah. Проект аквапарка был создан по мотивам арабского фольклора и сказок о приключениях Синдбада-морехода и его друга Джухи. Детально проработанное дизайнерское решение, в котором присутствуют герои фольклора, удостоено награды «За отраслевые инновации и выдающиеся достижения в тематическом дизайне» от Всемирной Ассоциации Аквапарков.
13 из 30 аттракционов в Wild Wadi переходят один в другой: это означает, что вам не придется прерывать катание, ожидая в длинной очереди на подъем. В течение дня дорожки аквапарка орошаются водой, так что в жаркие дни отдыхающие могут свободно перемещаться по территории Wild Wadi босиком.
Маленьких гостей курорта Jumeirah Zabeel Saray и их родителей приглашают на пляж курорта, где недавно состоялось открытие детской игровой зоны и аквапарка. Новый аквапарк под открытым небом предназначен для детей до 16 лет. Развлекательный центр Sinbad’s Kids Club занимает площадь 1885 м² - и здесь есть все, что нужно для отдыха: детский игровой бассейн, игровые комнаты, оборудование для занятий водными видами спорта, интерактивные стойки с едой и напитками.
В игровых комнатах детского клуба к услугам наших маленьких гостей PlayStation, планшеты iPad и мягкие игровые зоны. За отдельную плату предлагаются услуги профессиональной няни. Клуб также организует летние лагеря и детские праздники в любое время года.
В Jumeirah Zabeel Saray также находится собственный кинозал на 30 гостей, где ежедневно демонстрируется 2 детских фильма.
Приятным дополнением для всей семьи станет предложение Jumeirah Flavours, которое включает завтраки, а также обеды или ужины в 60 ресторанах Jumeirah в Дубае для гостей этих отелей.
Подробнее об отелях — на официальном сайте Jumeirah Group.