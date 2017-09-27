  • Jumeirah: отдых всей семьей в Дубае
  • Jumeirah: отдых всей семьей в Дубае
  • Jumeirah: отдых всей семьей в Дубае
  • Jumeirah: отдых всей семьей в Дубае
  • Jumeirah: отдых всей семьей в Дубае
Калейдоскоп

Jumeirah: отдых всей семьей в Дубае

Бутики и водные горки, рестораны и пляжи, игры до упаду и обучающие мастер-классы: здесь, в Дубае, все находят свое.
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27 сентября 2017 в 16:49
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В отеле-парусе Burj Al Arab Jumeirah знают, как угодить всем постояльцам от мала до велика. Каждый день специальный «Сладкий поезд» доставляет мальчикам и девочкам угощения прямо в номер. Все, что молодые родители могли забыть, отправляясь в Дубай, они найдут в отеле: видеоняни, стерилизаторы для посуды, игрушки, халаты, тапочки всех размеров и даже детскую косметику.

Во многих ресторанах отеля дети до трех лет питаются бесплатно, причем в заведениях Al Muntaha и Sahn Eddar есть особое детское меню. Чтобы занять внимание юных посетителей, официанты принесут набору для рисования и настольные игры.

Провести время с детьми можно и на новой террасе для отдыха под открытым небом, которая расположена у подножия отеля над Персидским заливом. Терраса площадью 10,000 м² вмещает ресторан и бар, 2 бассейна с шезлонгами и пляж с домиками.

  • Jumeirah: отдых всей семьей в Дубае
В отеле Jumeirah Al Naseem для юных постояльцев открыт работает клуб Kids с играми, развлечениями и развивающими творческими занятиями. На просторной площадке для игр на свежем воздухе установлены фонтаны, в которых можно вдоволь поплескаться, качели и игровой городок.

Здесь 430 номеров и люксов, из окон которых открываются панорамы на море и соседний «парус» Burj Al Arab Jumeirah. 12 люксов в Jumeirah AlNaseem специально оборудованы для семейного отдыха. Во всех номерах гостей ждут восточные сладости и шоколадные наборы, а также сюрпризы для детей — яркие кепки и рюкзачки в форме морских черепах.

Отель окружен пышными садами, в которых можно полюбоваться красивейшими растениями и птицами. Прямо на территории отеля открыт заповедник: здесь морские черепахи проходят реабилитацию, прежде чем вернуться в Персидский залив. За питомцами заповедника можно наблюдать, принять участие в их кормлении, а также узнать больше о дубайском проекте по спасению черепах, который уже много лет поддерживает курорт Madinat Jumeirah.

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