  • Kiss на Rock FM: Джин Симмонс собирается в Москву
  • Kiss на Rock FM: Джин Симмонс собирается в Москву
Калейдоскоп

Kiss на Rock FM: Джин Симмонс собирается в Москву

Один из основателей и бас-гитарист группы Kiss — Джин Симмонс — с размахом отмечает полувековой юбилей своей карьеры. Читайте o скором визите Симмонса в Москву и o подарке, который он приготовил для всех любителей рок-музыки.
20 сентября 2017 в 17:48
9

В честь 50-летнего юбилея Симмонс анонсировал выпуск массивной коллекции своих песен, которые записывались в течение пяти десятилетий, но никогда не были представлены слушателям. Музыкант подробно рассказал о релизе в беседе с программным директором радиостанции Rock FM Евгением Штольцем.

«Никто до меня ещё ничего подобного в мире музыки не делал. Я тщательно отобрал для этой коллекции песни, которые создал в период с 1966 по 2016 годы. Мне было 14 лет, когда я начал писать песни и кое-что из своего раннего творчества я также включил в этот сборник. Этот релиз получил название «The Vault» («Сейф») и он действительно оформлен в виде сейфа, внутри которого настоящее сокровище: 150 ранее не издававшихся композиций, на десяти компакт-дисках. Среди прочего, вы обнаружите на этом сборнике демо-версии классических хитов KISS, например, первую запись песни «Rock-N-Roll All Nite», — рассказал артист.

Симмонс отметил, что помимо редчайших записей, внутри «сейфа» огромная книга, описывающая всю его жизнь, архивные фото, коллекционная фигурки и множество других сюрпризов. «Вы не найдете этот бокс-сет в продаже, его невозможно будет заказать в интернет-магазине или скачать. Но! Вы можете получить «Сейф» из моих рук лично, когда я специально приеду в Москву на встречу с поклонниками», — подчеркнул артист.

  • Kiss на Rock FM: Джин Симмонс собирается в Москву
Также в разговоре с Евгением Джин Симмонс не исключил возможность посетить студию радиостанции Rock FM во время своего визита в российскую столицу.

«Не могу не воспользоваться случаем: приглашаю вас, когда будете в Москве, на встречу с поклонниками к нам в студию Rock FM. Для нас это будет большая честь», — сказал Штольц. «Спасибо большое! Было бы круто», — ответил бас-гитарист группы Kiss.

Полный текст интервью и подробное описание музыкального сборника — на сайте Rock FM.

Тоже интересно

Что общего у металлистов и панков

Обсудить
СМИ2
Ураган «Харви» выбросил на берег морское чудище (фото)
Ураган «Харви» выбросил на берег морское чудище (фото)
Тоже интересно
Акулам нравится слушать метал
Акулам нравится слушать метал
Как выглядит настоящее русское родео: фоторепортаж
Как выглядит настоящее русское родео: фоторепортаж