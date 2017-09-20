Kiss на Rock FM: Джин Симмонс собирается в Москву
В честь 50-летнего юбилея Симмонс анонсировал выпуск массивной коллекции своих песен, которые записывались в течение пяти десятилетий, но никогда не были представлены слушателям. Музыкант подробно рассказал о релизе в беседе с программным директором радиостанции Rock FM Евгением Штольцем.
«Никто до меня ещё ничего подобного в мире музыки не делал. Я тщательно отобрал для этой коллекции песни, которые создал в период с 1966 по 2016 годы. Мне было 14 лет, когда я начал писать песни и кое-что из своего раннего творчества я также включил в этот сборник. Этот релиз получил название «The Vault» («Сейф») и он действительно оформлен в виде сейфа, внутри которого настоящее сокровище: 150 ранее не издававшихся композиций, на десяти компакт-дисках. Среди прочего, вы обнаружите на этом сборнике демо-версии классических хитов KISS, например, первую запись песни «Rock-N-Roll All Nite», — рассказал артист.
Симмонс отметил, что помимо редчайших записей, внутри «сейфа» огромная книга, описывающая всю его жизнь, архивные фото, коллекционная фигурки и множество других сюрпризов. «Вы не найдете этот бокс-сет в продаже, его невозможно будет заказать в интернет-магазине или скачать. Но! Вы можете получить «Сейф» из моих рук лично, когда я специально приеду в Москву на встречу с поклонниками», — подчеркнул артист.
«Не могу не воспользоваться случаем: приглашаю вас, когда будете в Москве, на встречу с поклонниками к нам в студию Rock FM. Для нас это будет большая честь», — сказал Штольц. «Спасибо большое! Было бы круто», — ответил бас-гитарист группы Kiss.
Полный текст интервью и подробное описание музыкального сборника — на сайте Rock FM.