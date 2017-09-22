  • Вулкан страстей, или Три дня в Сицилии
    Фото: Skoda
  • Вулкан страстей, или Три дня в Сицилии
    Фото: Skoda
  • Вулкан страстей, или Три дня в Сицилии
    Фото: Skoda
  • Вулкан страстей, или Три дня в Сицилии
    Фото: Skoda
  • Вулкан страстей, или Три дня в Сицилии
    Фото: Skoda
Калейдоскоп

Вулкан страстей, или Три дня в Сицилии

Пересечь самый большой остров Средиземноморья и узнать все его тайны за три дня — амбициозная задача. Корреспондент Nat-geo.ru за рулем Skoda Octavia докладывает о результатах.
Анастасия Капитонова
22 сентября 2017 в 14:16
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Мощеные улочки старого города, горы пасты и реки вина, легендарное гостеприимство и неизменные широкие улыбки… Органично вписываясь в общую картину, Сицилия тем не менее существенно отличается от других регионов Апеннин, добавляя в традиционный итальянский колорит свою особую приправу: именно здесь в 18-м веке появились первые контуры коза ностры, — организации, чье название до сих пор внушает трепет в миллионы людей по всему миру.

***

День 1: Корлеоне

От Палермо, стартовой точки нашего путешествия и административного центра острова, до Корлеоне всего полтора часа езды. Население городка — чуть более десяти тысяч жителей, но его улицы уже давно привыкли к гораздо более внушительному людскому потоку. Это родина итальянской мафии, коза ностры, и мекка фанатов «Крестного отца», порожденного Марио Пьюзо и выведенного в культ Фрэнсисом Фордом Копполой одного из главных феноменов массовой культуры ХХ века. За бортом — плюс 42, так что двухзонный климат-контроль Climatronic и охлаждающий ящик (подходит как для перчаток, так и для спасительных бутылок с водой) пришлись весьма кстати.

Центр силы Корлеоне — музей мафии, в красках, даром что черно-белый, описывающий нелегкие времена как для самой Сицилии, так и для других континентов, до которых дотягивались цепкие руки коза ностры. Впечатления колоссальные, но явно не для всех — вывеска на входе открытым текстом предупреждает: слабонервным и несовершеннолетним лучше провести ближайшие пару часов за более спокойными занятиями.

  • Фото: Skoda
  • Фото: Skoda

Несмотря на нетипично длинную колесную базу Octavia, передвигаться по узким улочкам города оказалось на удивление просто. Отдельный бонус — внимание местных жителей. Куда бы мы ни заехали, наша колонна неизменно притягивала к себе взгляды. Дело не только в количестве машин: новый дизайн Skoda Octavia Combi определенно не случайно получил премию Red Dot Award 2017.

День 2: Долина храмов Читать далее

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