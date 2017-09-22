Вулкан страстей, или Три дня в Сицилии
Мощеные улочки старого города, горы пасты и реки вина, легендарное гостеприимство и неизменные широкие улыбки… Органично вписываясь в общую картину, Сицилия тем не менее существенно отличается от других регионов Апеннин, добавляя в традиционный итальянский колорит свою особую приправу: именно здесь в 18-м веке появились первые контуры коза ностры, — организации, чье название до сих пор внушает трепет в миллионы людей по всему миру.
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День 1: Корлеоне
От Палермо, стартовой точки нашего путешествия и административного центра острова, до Корлеоне всего полтора часа езды. Население городка — чуть более десяти тысяч жителей, но его улицы уже давно привыкли к гораздо более внушительному людскому потоку. Это родина итальянской мафии, коза ностры, и мекка фанатов «Крестного отца», порожденного Марио Пьюзо и выведенного в культ Фрэнсисом Фордом Копполой одного из главных феноменов массовой культуры ХХ века. За бортом — плюс 42, так что двухзонный климат-контроль Climatronic и охлаждающий ящик (подходит как для перчаток, так и для спасительных бутылок с водой) пришлись весьма кстати.
Центр силы Корлеоне — музей мафии, в красках, даром что черно-белый, описывающий нелегкие времена как для самой Сицилии, так и для других континентов, до которых дотягивались цепкие руки коза ностры. Впечатления колоссальные, но явно не для всех — вывеска на входе открытым текстом предупреждает: слабонервным и несовершеннолетним лучше провести ближайшие пару часов за более спокойными занятиями.
Несмотря на нетипично длинную колесную базу Octavia, передвигаться по узким улочкам города оказалось на удивление просто. Отдельный бонус — внимание местных жителей. Куда бы мы ни заехали, наша колонна неизменно притягивала к себе взгляды. Дело не только в количестве машин: новый дизайн Skoda Octavia Combi определенно не случайно получил премию Red Dot Award 2017.
День 2: Долина храмов Читать далее
Одна из главных достопримечательностей Сицилии расположилась у местечка Сан-Леоне близ Агридженто, куда мы прибыли накануне, ощутив все прелести езды по временами сомнительного качества вечерним дорогам. Впрочем, сетовать нам было не на что: увеличенный до 171 миллиметра клиренс на Skoda Octavia Combi Scout с легкостью преодолевал все преграды, а система Light Assist избавила от необходимости держать в уме переключение дальнего света на ближний при появлении встречного автомобиля.
Долина Храмов носит неофициальный титул главного мемориала Сицилии. Когда-то на этом месте располагался античный полис Акрагас, основанный в VI веке до нашей эры и повидавший как кровавых тиранов, так и великих архитекторов. От первых в Долине остались леденящие душу истории, приносящие хлеб экскурсоводам; от вторых — напоминания об античном размахе, визуальное пиршество для ценителей искусства, дышащее полной грудью даже спустя две с лишним тысячи лет. Храмы Зевса, Юноны и Асклепия, монументальные некрополи и главная жемчужина в лице Храма Конкордии и фигуры поверженного Икара на раскаленном песке со стороны главного фасада — по легенде, именно на Сицилию планировали побег великий художник и изобретатель Дедал со своим непослушным сыном.
День 3: Этна, Палермо
Приехать на Сицилию и не добраться до Этны просто грешно, но для этого нам было необходимо совершить 230-километровый рывок в Таормину, рядом с которой и расположился самый высокий действующий вулкан Европы. Здесь-то и раскрылись ключевые преимущества оснащенности Skoda Octavia Combi: система распознавания усталости водителя, ассистент движения по полосе и система контроля дистанции Front Assist. Пассажирам тоже не приходилось скучать: wi-fi, интуитивная мультимедийная система Bolero с 8-дюймовым экраном, MP3, USB, Aux-In, SD-слот, Apple Chip, Bluetooth и аудиосистема с восемью динамиками — можно ли желать больше?
Восхождение на Этну лучше планировать с самого утра, пока сюда не добрались толпы туристов. В штатной навигации выставляем точку Funivia dell’Etna, расчетное время прибытия — 9 утра через полтора часа пути по узкому, извилистому серпантину, наполненному обрывами и слепыми поворотами. То и дело приходилось либо резко газовать, либо резко притормаживать, что получалось с отменным успехом и чувством полного контроля над ситуацией.
Этна недаром носит женское имя — это, возможно, самый непредсказуемый из ныне действующих вулканов; пока ни одна технология не дает стопроцентной гарантии предупреждения ее следующей выходки. Последнее извержение произошло в марте 2017 года. От постоянной активности высота вулкана постоянно меняется — сейчас она составляет 3329 метров над уровнем моря. Так и живет местное население: страх, уважение и постоянное ожидание следующего проявления дерзкого нрава соседки.
Возвращение в Палермо мы решили совершить на Skoda Octavia RS, чтобы ощутить динамику драйва — и лично убедиться в разгоне до 100 км за 7,4 секунды. Мощный двухлитровый двигатель, невообразимым способом умещающий 230 лошадиных сил, абсолютно не дает поверить, что ты уже едешь со скоростью 170 км/ч, создавая ощущение постоянного ускорения и желания жать на педаль газа еще и еще. Но мы взяли себя в руки и решили не нарушать размеренный темп движения на местных автострадах, перейдя на более привычную скорость.
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Насыщенная программа, великая история, изумительная природа и надежные машины, привнесшие в наше путешествие дополнительный комфорт и внимание к деталям — три дня на Сицилии вместили в себя маленькую жизнь, став одним из главных впечатлений года. Вернувшись домой, мы понимаем: это не addio, а всего лишь a presto — и мы еще обязательно вернемся.