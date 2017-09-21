В России начались продажи камеры D850 от Nikon
Матрица формата FX обладает сверхвысоким эффективным разрешением 45,7 МП, что позволяет получать изображения с разрешением 45,4 МП. Новая конструкция КМОП-матрицы с обратной подсветкой обеспечивает исключительную детализацию и невероятный динамический диапазон. Мощная система обработки изображений EXPEED 5 гарантирует получение высококачественных снимков в диапазоне 64−25 600 единиц ISO с возможностью расширения до значений, эквивалентных чувствительности от 32 до 102 400 единицISO. Полный диапазон чувствительности доступен также для видеосъемки с разрешением 4К.
«D850 — это в первую очередь непревзойденная универсальность. Сочетание высокого разрешения и динамического диапазона позволяет творить и наслаждаться процессом. Камера работает быстро и четко, создавая великолепные снимки, а мелочи вроде отклоняемого монитора делают работу с ней еще приятнее», — рассказывает fashion-фотограф Олег Зотов.
Основные характеристики D850
Разрешение: 45,7 МП (эффективное разрешение). Разрешение изображений — 45,4 МП с высокой детализацией. КМОП-матрица формата FX с обратной подсветкой без оптического низкочастотного фильтра.
Скорость: 7 кадров в секунду. Кроме того, при помощи дополнительного универсального батарейного блока MB-D18 (с батареей EN-EL18b) возможно создание изображений в высоком разрешении со скоростью до 9 кадров в секунду.
Чувствительность: мощная система обработки изображений EXPEED 5 гарантирует получение высококачественных снимков в диапазоне 64−25 600 единиц ISO с возможностью расширения до значений, эквивалентных чувствительности от 32 до 102 400 единиц ISO. Полный диапазон чувствительности ISO доступен также для видеосъемки с разрешением 4K. Читать далее
Видео с разрешением 4K без кроп-фактора: запись полнокадровых видеороликов в формате 4K/UHD с частотой 30p без ограничений, связанных с кроп-фактором. Универсальный батарейный блок MB-D18 позволяет вести съемку больше трех часов.
Встроенная функция цейтраферной видеосъемки с разрешением 4K: можно записывать видеоролики цейтраферной съемки с разрешением 4K непосредственно с помощью фотокамеры, а также воспользоваться преимуществами матрицы с эффективным числом пикселей 45,7 млн для создания зрелищных видеороликов цейтраферной съемки с разрешением 8K при последующей обработке.
Гибкие возможности формата RAW: запись файлов большого (45,4 МП), среднего (25,6 МП) или маленького (11,4 МП) размера в формате RAW (изображения среднего и маленького размеров — 12-битные со сжатием без потерь).
Любые условия съемки: благодаря превосходной системе защиты фотокамера D850 готова к работе в самых неблагоприятных погодных условиях. Такая же подсветка всех кнопок, что и в модели Nikon D5, позволяет легко управлять съемкой даже под покровом ночи.
Высокоскоростные носители данных: наличие двойного гнезда для карт памяти позволяет использовать карты SD UHS-II и XQD, что обеспечивает максимально возможную скорость работы.