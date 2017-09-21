  • В России начались продажи камеры D850 от Nikon
  • В России начались продажи камеры D850 от Nikon
  • В России начались продажи камеры D850 от Nikon
  • В России начались продажи камеры D850 от Nikon
  • В России начались продажи камеры D850 от Nikon
  • В России начались продажи камеры D850 от Nikon
  • В России начались продажи камеры D850 от Nikon
Калейдоскоп

В России начались продажи камеры D850 от Nikon

Новая цифровая зеркальная фотокамера — настоящий универсал, подходящий для работы в любом жанре.
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21 сентября 2017 в 15:07
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Матрица формата FX обладает сверхвысоким эффективным разрешением 45,7 МП, что позволяет получать изображения с разрешением 45,4 МП. Новая конструкция КМОП-матрицы с обратной подсветкой обеспечивает исключительную детализацию и невероятный динамический диапазон. Мощная система обработки изображений EXPEED 5 гарантирует получение высококачественных снимков в диапазоне 64−25 600 единиц ISO с возможностью расширения до значений, эквивалентных чувствительности от 32 до 102 400 единицISO. Полный диапазон чувствительности доступен также для видеосъемки с разрешением 4К.

«D850 — это в первую очередь непревзойденная универсальность. Сочетание высокого разрешения и динамического диапазона позволяет творить и наслаждаться процессом. Камера работает быстро и четко, создавая великолепные снимки, а мелочи вроде отклоняемого монитора делают работу с ней еще приятнее», — рассказывает fashion-фотограф Олег Зотов.

Основные характеристики D850

Разрешение: 45,7 МП (эффективное разрешение). Разрешение изображений — 45,4 МП с высокой детализацией. КМОП-матрица формата FX с обратной подсветкой без оптического низкочастотного фильтра.

Скорость: 7 кадров в секунду. Кроме того, при помощи дополнительного универсального батарейного блока MB-D18 (с батареей EN-EL18b) возможно создание изображений в высоком разрешении со скоростью до 9 кадров в секунду.

Чувствительность: мощная система обработки изображений EXPEED 5 гарантирует получение высококачественных снимков в диапазоне 64−25 600 единиц ISO с возможностью расширения до значений, эквивалентных чувствительности от 32 до 102 400 единиц ISO. Полный диапазон чувствительности ISO доступен также для видеосъемки с разрешением 4K. Читать далее

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