  • Вечера мальдивской культуры на курорте Conrad Maldives
  • Вечера мальдивской культуры на курорте Conrad Maldives
Калейдоскоп

Вечера мальдивской культуры на курорте Conrad Maldives

На Мальдивах вечер. Солнце медленно опускается в теплые волны океана. Вы уже накупались и откатали на серфе. Предвкушая завтрашний круиз и погружение с аквалангом, вы отправляетесь ужинать. Однако день еще не закончился: пора познакомиться с богатой культурой Мальдив!
20 сентября 2017 в 11:09
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Вместо банального посещения достопримечательностей, перечисленных в путеводителях, отдыхающие пробуют ближе познакомиться с новой страной — например, общаются с местными жителями.

Такой осмысленный подход к путешествиям сулит глубокое знакомство с природой и культурой — и открывает новые горизонты для самоанализа и развития.

Чтобы поддержать эту новую тенденцию и открыть путешественникам самобытную культуру Мальдив, знаменитый курорт Conrad Maldives представляет культурно-гастрономический проект. Знакомство с обрядами, традиционной музыкой и кухней позволит гостям почувствовать всю прелесть и очарование архипелага.

Гости смогут отведать такие аутентичные блюда, как рыбный суп Гарудия, пирог с тунцом, салат с цветками банана и карри из тыквы. Эти и другие блюда, щедро заправленные пряными соусами, готовятся командой опытных поваров с острова Фенфуши. Гастрономический вечер гармонично дополнен демонстрацией традиционного плетения из пальмовых листьев и музыкой барабанов боду беру.

Шеф-повара

Звезды мероприятия — группа из десяти женщин с острова Фенфуши, которые профессионально занимаются приготовлением пищи для специальных мероприятий, таких как свадьбы или религиозные праздники, проходящих на их острове. Некоторые события собирают более 500 гостей!

В соответствии с концепцией «социально ответственного бизнеса», которая предусматривает поддержку местных жителей, Conrad Maldives обратился к группе местных поваров с просьбой поделиться своим искусством с гостями курорта.

Теперь каждый понедельник женщины лично приветствуют гостей и угощают их своими фирменными блюдами. Все желающие могут не только узнать рецепт блюд, например «Лону мирус» (паста-чили из тертого кокосового ореха, лука, чеснока, тмина, черного перца, листьев карри, сока лайма, свежего перца чили), но и понаблюдать за процессом их приготовления — повара готовят в «открытой кухне».

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