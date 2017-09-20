Вечера мальдивской культуры на курорте Conrad Maldives
Вместо банального посещения достопримечательностей, перечисленных в путеводителях, отдыхающие пробуют ближе познакомиться с новой страной — например, общаются с местными жителями.
Такой осмысленный подход к путешествиям сулит глубокое знакомство с природой и культурой — и открывает новые горизонты для самоанализа и развития.
Чтобы поддержать эту новую тенденцию и открыть путешественникам самобытную культуру Мальдив, знаменитый курорт Conrad Maldives представляет культурно-гастрономический проект. Знакомство с обрядами, традиционной музыкой и кухней позволит гостям почувствовать всю прелесть и очарование архипелага.
Гости смогут отведать такие аутентичные блюда, как рыбный суп Гарудия, пирог с тунцом, салат с цветками банана и карри из тыквы. Эти и другие блюда, щедро заправленные пряными соусами, готовятся командой опытных поваров с острова Фенфуши. Гастрономический вечер гармонично дополнен демонстрацией традиционного плетения из пальмовых листьев и музыкой барабанов боду беру.
Шеф-повара
Звезды мероприятия — группа из десяти женщин с острова Фенфуши, которые профессионально занимаются приготовлением пищи для специальных мероприятий, таких как свадьбы или религиозные праздники, проходящих на их острове. Некоторые события собирают более 500 гостей!
В соответствии с концепцией «социально ответственного бизнеса», которая предусматривает поддержку местных жителей, Conrad Maldives обратился к группе местных поваров с просьбой поделиться своим искусством с гостями курорта.
Теперь каждый понедельник женщины лично приветствуют гостей и угощают их своими фирменными блюдами. Все желающие могут не только узнать рецепт блюд, например «Лону мирус» (паста-чили из тертого кокосового ореха, лука, чеснока, тмина, черного перца, листьев карри, сока лайма, свежего перца чили), но и понаблюдать за процессом их приготовления — повара готовят в «открытой кухне».
Из сада на тарелку
В рамках программы устойчивого развития Conrad Maldives недавно представил проект по выращиванию зелени методом гидропоники. Садовая зона помогает Conrad Maldives экономнее расходовать природные ресурсы, сохранению и поддержанию биоразнообразия, ограничению количества отходов и их правильной утилизации.
Многие из продуктов, выращенных в саду, используются для приготовления пищи во время вечеров Мальдивской культуры. Среди них — салат, мята и, конечно, свежий мальдивский чили, который используется во многих блюдах.
Культурные представления, искусство и ремесла
Гостей курорта ждет много интересного. Например, демонстрация плетения из пальмовых листьев и создание сетей для ловли рыбы. Здесь вам непременно подарят цветочные ободки, сделанные местными мастерами.
По вечерам на острове выступают барабанщики боду беру, которых порой называют пульсом Мальдив. Боду беру, означающий на местном наречии «большой барабан», сделан из стволов кокосового дерева и используется для сопровождения танца с таким же названием. Говорят, что культура боду беру была перенесена на Мальдивы из Африки.
В основе песен — романтический или героический сюжет. Как и в любой истории, в песне есть свое начало, кульминация и развязка. Чем ближе конец песни, тем быстрее и громче играют музыканты — и тем резче становятся танцевальные па. В какой-то момент движения танцующих идеально сочетаются с партией барабанов; больше всего это походит на волшебное действо, подобное трансу.
За ужином всех желающих ждет небольшое представление, а главное шоу проходит в центральном баре курорта Rangali Bar — вход открыт для всех гостей курорта! Пришедшие могут не только познакомиться с историей и культурой боду беру, но и попробовать себя в игре на барабанах и танцах.
Место
Вечера Мальдивской культуры проходят каждый понедельник в зоне отдыха Ari Lounge Beach на острове Рангали (курорт Conrad Maldives состоит из двух островов — Рангали и Рангалифинолу, соединенных между собой мостом).
О Conrad Maldives Rangali Island
Курорт Conrad Maldives Rangali Island, недавно отмеченный такими наградами как «Ведущий курорт Индийского океана», «Лучшие виллы на воде на Мальдивских островах» и «Ведущий гастрономический курорт Индийского океана», находится в живописном уголке Мальдивских островов и сочетает в себе целых три курорта, расположенных на двух островах, соединенных между собой мостом. Острова окружены необычайно красивыми коралловыми рифами и живописными лагунами. В распоряжении гостей одни из самых роскошных номеров в мире: 50 элегантных Water Villas, 79 экзотических Beach Villas и 21 Spa Water Villas, идеально подходящих для максимального уединения и проведения спа-процедур. На курорте действуют два разных по концепции спа-центра, получивших множество международных наград, 12 ресторанов и баров, включая уникальный подводный ресторан Ithaa.
Самую подробную информацию о курорте можно найти на официальном сайте Conrad Maldives.