О чем нужно помнить, возвращаясь с дачи с питомцами
ДАЧНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
Круг общения домашних животных на даче значительно расширяется. Они могут контактировать с дикими или бродячими животными, и не всегда такое общение безопасно для питомцев. Одним из основных рисков в этом случае становится возможность заразиться глистами и, соответственно, стать источником возможного заражения для людей
ОПАСНОЕ «СОСЕДСТВО»
Гельминты, или глисты — это паразиты, которые, попадая в организм животного или человека, поселяются в кишечнике. Продукты жизнедеятельности глистов — токсичные вещества, попадающие в организм хозяина, ослабляющие иммунитет и приводящие к риску развития серьезных проблем со здоровьем. Нарушения работы ЖКТ, расстройства центральной нервной системы, ухудшение (иногда вплоть до слепоты!) зрения могут быть результатом заражения человека глистами. При этом нередко ситуация усугубляется тем, что далеко не каждый специалист может сразу диагностировать наличие связи между развивающимся заболеванием и глистами.
Опасны гельминты и для самих животных. Так, кошка или собака, зараженные глистами, намного тяжелее переносят инфекционные заболевания. Некоторые из них, такие как чумка или энтерит, могут быть смертельно опасными для питомца!
Поэтому по возвращении с дачи нужно сразу принять меры, которые позволят снизить риск заражения глистами всех членов семьи и уберечь животных от тяжелых инфекционных заболеваний, сезонный пик которых приходится на конец лета — начало осени.
ВКУСНАЯ ЗАЩИТА
Специально для защиты питомцев от глистов создано множество специальных антигельминтных препаратов. В целях профилактики по окончании дачного сезона лучше выбрать тот, который обладает комплексным действием, то есть эффективен против нескольких видов паразитов.
Такие препараты нацелены на уничтожение опасных паразитов, которые могут передаться от животного к человеку. Сами препараты при этом работают «точечно», не оказывая системного действия на организм, и выводятся после того, как задача по избавлению от глистов решена. Кроме того, чтобы облегчить прием лекарства, некоторые их них выпускаются в форме косточки с мясным вкусом: например, «Дронтал». Такое лечение оставит у питомца только приятные ассоциации и не вызовет возражений в дальнейшем, поэтому препарат можно использовать в профилактических целях.