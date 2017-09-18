Московский Фестиваль Акварели: с 20 по 22 октября
Сеть магазинов художественных материалов «Передвижник» и Школа рисования Вероники Калачевой приглашают всех творческих людей на Московский Фестиваль Акварели, который пройдет с 20 по 22 октября.
В арт-пространстве «Di Telegraph» будут представлены работы известных современных художников из десяти стран мира. Вы увидите невероятное разнообразие жанров, сюжетов и техник.
Вот так Бланка Альварез изобразила уютные испанские улочки:
А так видит их Луис Руиз Падрон:
Вот прекрасные цветы художника из Таиланда ЛаФе:
Ягоды, изображенные Джессикой Розмари Шепард:
Далекий город в лучах закатного солнца на акварели Прафула Саванта из Индия.
Современные натюрморты Лорина Маккракена, США.
На выставке также будут представлены и портреты. В их числе:
Программа фестиваля разнообразна: кроме картин, посетителей ждут мастер-классы, художественная конференция с участием искусствоведов и представителей компаний, производящих материалы для художников (таких как «Schmincke» и «Da Vinci»).
Узнать больше о Московском Фестивале Акварели можно на сайте Школы рисования Вероники Калачевой.
Специально для участников фестиваля будет открыта выставка-продажа современных товаров для художников от лучших российских и зарубежных производителей. Ознакомиться с ассортиментом можно на сайте главного партнера выставки — магазина «Передвижник».
Не пропустите три насыщенных дня: 20−22 октября на Московском Фестивале Акварели в арт-пространстве «Di Telegraph».