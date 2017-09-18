  • Московский Фестиваль Акварели: с 20 по 22 октября
    Фото: Лорин Маккракен (Laurin McCracken), США
  • Московский Фестиваль Акварели: с 20 по 22 октября
    Фото: Лорин Маккракен (Laurin McCracken), США
Калейдоскоп

Московский Фестиваль Акварели: с 20 по 22 октября

Как видят мир художники-акварелисты? Узнать это можно будет на осенней выставке, которая пройдет в здании Центрального телеграфа.
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18 сентября 2017 в 12:40
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Сеть магазинов художественных материалов «Передвижник» и Школа рисования Вероники Калачевой приглашают всех творческих людей на Московский Фестиваль Акварели, который пройдет с 20 по 22 октября.

В арт-пространстве «Di Telegraph» будут представлены работы известных современных художников из десяти стран мира. Вы увидите невероятное разнообразие жанров, сюжетов и техник.

Вот так Бланка Альварез изобразила уютные испанские улочки:

  • Московский Фестиваль Акварели: с 20 по 22 октября
    Фото: Бланка Альварез (Испания)

А так видит их Луис Руиз Падрон:
  • Московский Фестиваль Акварели: с 20 по 22 октября
    Фото: Луис Руиз Падрон (Испания)

Вот прекрасные цветы художника из Таиланда ЛаФе:

  • Московский Фестиваль Акварели: с 20 по 22 октября
    Фото: Ла Фе (Таиланд)

Ягоды, изображенные Джессикой Розмари Шепард:

  • Московский Фестиваль Акварели: с 20 по 22 октября
    Фото: Джессика Розмари Шепард (Великобритания)

Далекий город в лучах закатного солнца на акварели Прафула Саванта из Индия.

  • Московский Фестиваль Акварели: с 20 по 22 октября
    Фото: Прафула Саванта (Индия)

Современные натюрморты Лорина Маккракена, США.

  • Московский Фестиваль Акварели: с 20 по 22 октября
    Фото: Лорин Маккракен (США)

На выставке также будут представлены и портреты. В их числе:

  • Московский Фестиваль Акварели: с 20 по 22 октября
    Фото: Валентина Верлато (Италия)
  • Московский Фестиваль Акварели: с 20 по 22 октября
    Фото: Екатерина Зюзина (Беларусь)
Это мероприятие вполне можно считать знаковым и для профессиональных художников, и для любителей, поскольку оно позволяет приобщиться к общемировым тенденциям в акварельной живописи.

Программа фестиваля разнообразна: кроме картин, посетителей ждут мастер-классы, художественная конференция с участием искусствоведов и представителей компаний, производящих материалы для художников (таких как «Schmincke» и «Da Vinci»).

Узнать больше о Московском Фестивале Акварели можно на сайте Школы рисования Вероники Калачевой.

Специально для участников фестиваля будет открыта выставка-продажа современных товаров для художников от лучших российских и зарубежных производителей. Ознакомиться с ассортиментом можно на сайте главного партнера выставки — магазина «Передвижник».

Не пропустите три насыщенных дня: 20−22 октября на Московском Фестивале Акварели в арт-пространстве «Di Telegraph».

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