Фотокамера за лучший снимок минувшего лета!
Онлайн-журнал Prophotos.ru и компания Canon приглашают принять участие в конкурсе на лучший летний кадр.
20 сентября 2017 в 14:15
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Тёплая пора дарит нам не только яркие моменты, но и возможность запечатлеть их на снимках. Первые лучи солнца, играющие на утренней росе, кадры из долгожданных путешествий, душевные посиделки у костра. Вам удалось сохранить моменты яркого времени года на Ваших фото? Тогда делитесь своим летом! Отправляйте снимки, заряженные летним настроением на фотоконкурс «Твоё лето с Canon».
Canon EOS 200D — портативный, легкий и простой в использовании фотоаппарат может стать именно Вашим спутником на этот и последующие сезоны. Больше ярких впечатлений, больше красок вместе с Canon! Прием работ открыт вплоть до 12 ноября 2017 года.
Подробные условия и описание призов — на официальной странице конкурса.