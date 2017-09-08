Край земли и его обитатели
Об авторе: Игорь Бышнев — режиссер и сценарист документального кино. Живет в Беларуси. Кандидат биологических наук, автор фильмов для National Geographic и Discovery.
— Игорь, расскажите, как проходили съемки?
— Курильская экспедиция была организована в мае-июне, астраханский заповедник снимали две недели в июле, столько же будет продолжаться сентябрьская экспедиция на Кавказ. Вроде бы достаточно много времени, но все равно мы старались использовать каждый съемочный день. Даже погода помогала нам: капризный Кунашир в этом году был приветливым и солнечным. В прошлом году мы, например, восемь дней просидели на Сахалине, и из-за мощного тайфуна так и не смогли вылететь на Курилы.
— По какому принципу были выбраны места для съемок?
— Прежде всего, мы не могли остаться в стороне от Года экологии в России. Можно считать, это наш вклад в общее важное дело — дело спасения природы. В этом году мы выбрали для съемок три заповедника: Курильский, Астраханский и Кавказский, которые характеризуют знаковые природные регионы России. Не стоит, правда, забывать о том, что заповедников у России больше ста — есть, из чего выбирать, и к чему стремиться в дальнейшем.
— Были ли какие-то экстремальные, неожиданные моменты в съемках?
— Один случай запомнился особо. На Курилах мы втроем поставили засидку недалеко от дупла редчайшего рыбного филина. Два птенца находились возле дупла. Я сел в засидку, затаился. Ребята демонстративно ушли, а через 15 минут вдруг шаги по нашей тропинке, все громче и громче, прямо к палатке. Медведь! Ситуация дурацкая: когда видишь зверя, нужно действовать. А тут в засидке, как в мешке, сидишь. Птенцы затаились, шеи вытянули. Я уже собрался выскакивать из палатки, но мишка, не дойдя метров пятьдесят ко мне, свернул к реке.
— Какие места произвели на вас самое сильное впечатление?
— Наконец-то я увидел Малую Курильскую гряду — сеть островов, расположенных восточнее Кунашира. Здесь солнце встает раньше, чем в Японии. Планировали провести здесь три дня, но из-за непогоды получился только один. Зато какой! Киты-косатки, тюлени антуры и ларги, птичьи базары и, наконец, морские выдры — каланы…
- В первую очередь, это животные и птицы, занесенные в Красную книгу. Скажем, зеленый голубь: его гнездо в России еще никто не находил. Мы, правда, гнезда тоже не нашли, но снимали пару птиц довольно долго, записали их голоса. Сняли редчайших японских журавлей и то, как их впервые в мире метят передатчиками. Участвовали в кольцевании рыбных филинов. Провожали в первые полеты десятки кудрявых пеликанов, летали над китами, поднимались к жерлу вулкана, который извергал лаву всего 40 лет назад… Запоминающихся моментов и встреч было действительно много.
— Где бы вы рекомендовали побывать путешественникам?
- В каждом из заповедников есть своя программа для натуралистов-любителей и профессионалов, туристов, школьников и студентов. Это одна из ключевых задач особо охраняемых природных территорий — просвещать, образовывать. Поэтому важно не сидеть дома, а путешествовать. А уж куда — дело вкуса. Каждый из заповедников хорош и интересен по-своему. Но все-таки «край света», Курилы, — это сверхинтересно!
— Куда еще планируете поехать в будущем, чтобы снять новые выпуски для телезрителей телеканала «Мир»?
- Хотим продолжить съемки на Сахалине и Дальнем Востоке, очень хотелось бы организовать экспедиции в Заполярье, на Урал и в Карелию, на Байкал… В общем, хотелось бы побывать во всех российских заповедниках и снять то, что еще никому не удавалось.
Смотрите цикл «Курилы. Жизнь на краю Земли» в программе «Миллион вопросов о природе» на телеканале «Мир» (18-я кнопка) по воскресеньям в 6.00.