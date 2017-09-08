  • Край земли и его обитатели
  • Край земли и его обитатели
  • Край земли и его обитатели
Калейдоскоп

Край земли и его обитатели

Съемочная группа телеканала «Мир» побывала в российских заповедниках — на Курилах и в дельте Волги. Перед тем как отправиться в новую экспедицию на Кавказ, автор и ведущий программы «Миллион вопросов о природе» Игорь Бышнев рассказал, как проходили съемки и какие неожиданные встречи ожидали ее участников.
8 сентября 2017 в 18:32
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Об авторе: Игорь Бышнев — режиссер и сценарист документального кино. Живет в Беларуси. Кандидат биологических наук, автор фильмов для National Geographic и Discovery.

— Игорь, расскажите, как проходили съемки?

— Курильская экспедиция была организована в мае-июне, астраханский заповедник снимали две недели в июле, столько же будет продолжаться сентябрьская экспедиция на Кавказ. Вроде бы достаточно много времени, но все равно мы старались использовать каждый съемочный день. Даже погода помогала нам: капризный Кунашир в этом году был приветливым и солнечным. В прошлом году мы, например, восемь дней просидели на Сахалине, и из-за мощного тайфуна так и не смогли вылететь на Курилы.

— По какому принципу были выбраны места для съемок?

— Прежде всего, мы не могли остаться в стороне от Года экологии в России. Можно считать, это наш вклад в общее важное дело — дело спасения природы. В этом году мы выбрали для съемок три заповедника: Курильский, Астраханский и Кавказский, которые характеризуют знаковые природные регионы России. Не стоит, правда, забывать о том, что заповедников у России больше ста — есть, из чего выбирать, и к чему стремиться в дальнейшем.

— Были ли какие-то экстремальные, неожиданные моменты в съемках?

— Один случай запомнился особо. На Курилах мы втроем поставили засидку недалеко от дупла редчайшего рыбного филина. Два птенца находились возле дупла. Я сел в засидку, затаился. Ребята демонстративно ушли, а через 15 минут вдруг шаги по нашей тропинке, все громче и громче, прямо к палатке. Медведь! Ситуация дурацкая: когда видишь зверя, нужно действовать. А тут в засидке, как в мешке, сидишь. Птенцы затаились, шеи вытянули. Я уже собрался выскакивать из палатки, но мишка, не дойдя метров пятьдесят ко мне, свернул к реке.

— Какие места произвели на вас самое сильное впечатление?

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