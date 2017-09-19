  • Андорра, которая удивляет
  • Андорра, которая удивляет
  • Андорра, которая удивляет
Калейдоскоп

Андорра, которая удивляет

Карликовое государство на южном склоне восточных Пиренеев уже давно считается одним из главных горнолыжных курортов Европы. Однако страна уготовила для туристов еще много сюрпризов, о которых подробно рассказал Аnex Tour.
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19 сентября 2017 в 15:27
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ЛЕДЯНАЯ ГОРА РЕЛАКСА

Спа-центр Кальдеа

Посреди горных хребтов высится здание, напоминающее по форме ледяную гору из стекла. Его создатель — знаменитый французский архитектор Жан-Мишель Рул.

Это Кальдеа — крупнейший оздоровительный спа-центр в Европе (его площадь — около 35 тысяч м²), где каждый турист сможет найти тихое и уединенное место для отдыха. Под большим куполом можно найти все многообразие процедур гидро- и талассотерапии.

  • Андорра, которая удивляет
Кальдеа разделен на две зоны: основную и VIP-зону «Кальдеа клуб» с отдельным входом. Для всех гостей центра доступно множество видов релаксации: бальнеологические ванны, бассейны с водными рекреациями, джакузи, и даже рестораны, магазины и развлекательные центры.

САМЫЙ ДЛИННЫЙ В МИРЕ ТОБОТРОНИК

Натурландия

Приезжая в Андорру, нельзя не обратить внимание на удивительную красоту этой страны: чистый воздух и прекрасные виды горного ландшафта потрясают воображение.

  • Андорра, которая удивляет
Именно поэтому там находится тематический парк «Натурландия», который находится в пределах горного экологического парка Ла-Рабасса. Развлекательные программы парка включают в себя экологический туризм, спортивные мероприятия, разнообразные спа-процедуры и даже знакомство с дикой природой.

Здесь расположился еще и самый длинный в мире спуск для катания на санках — тоботроник — с протяженностью трассы 5,3 км и перепадом высот — 400 м. Спуск проходит в удобных двухместных санях с рукоятями, которые помогают контролировать сани на поворотах. В «Натурландии» туристов также ждет зиплайн, багги, стрельба из лука, пейнтбол, батутные замки, катание на квадроциклах и многое другое.

ЧТО ХРАНИТ СУНДУК НА СЕМИ ЗАМКАХ?

Дом «Сет-Панис»

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