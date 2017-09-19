Андорра, которая удивляет
ЛЕДЯНАЯ ГОРА РЕЛАКСА
Спа-центр Кальдеа
Посреди горных хребтов высится здание, напоминающее по форме ледяную гору из стекла. Его создатель — знаменитый французский архитектор Жан-Мишель Рул.
Это Кальдеа — крупнейший оздоровительный спа-центр в Европе (его площадь — около 35 тысяч м²), где каждый турист сможет найти тихое и уединенное место для отдыха. Под большим куполом можно найти все многообразие процедур гидро- и талассотерапии.
САМЫЙ ДЛИННЫЙ В МИРЕ ТОБОТРОНИК
Натурландия
Приезжая в Андорру, нельзя не обратить внимание на удивительную красоту этой страны: чистый воздух и прекрасные виды горного ландшафта потрясают воображение.
Здесь расположился еще и самый длинный в мире спуск для катания на санках — тоботроник — с протяженностью трассы 5,3 км и перепадом высот — 400 м. Спуск проходит в удобных двухместных санях с рукоятями, которые помогают контролировать сани на поворотах. В «Натурландии» туристов также ждет зиплайн, багги, стрельба из лука, пейнтбол, батутные замки, катание на квадроциклах и многое другое.
ЧТО ХРАНИТ СУНДУК НА СЕМИ ЗАМКАХ?
Дом «Сет-Панис»
История этих земель ведет свой отсчет с начала IX века, с момента основания города, который вырос на месте маленькой деревушки. Андорра-Ла-Велья — столица Андорры и самый крупный город королевства. Любителям экскурсий непременно стоит посетить это место, так как старый квартал города хранит в себе большое количество музеев и архитектурных ценностей. Главной достопримечательностью этих мест является «Каса-де-лос-Вальес» — резиденция правительства, в зале совета которой до сих пор проводятся заседания парламента. Также в старой части города гости могут увидеть еще одно интересное здание, внешне похожее на замок — дом «Сет-Панис» или «Сундук на Семи Замках». Когда-то в этом месте хранились самые важные документы, а войти туда могли только представители всех семи округов Андорры одновременно, поскольку у каждого был ключ лишь от одного замка.
ШОППИНГ ПО-ЕВРОПЕЙСКИ
Андорра-ла-Велья
Если вас всегда впечатляли кадры кино, где счастливые герои возвращаются с шоппинга с большим количеством брендовых покупок, то вам однозначно понравится в Андорре. Андорра-ла-Велья — прекрасное место для настоящего европейского шоппинга.
КРАСОТА ГОР НА ЛАДОНИ
Говоря об Андорре, нельзя не отметить ее горнолыжные курорты. Один из них расположен в городе Вальнорд: это не только отличное место для активного отдыха, но и возможность наслаждаться живописными видами красивой местной природы. Две базы отдыха, расположенные в Пал-Аринсал, предлагают своим гостям комфортные условия: 46 трасс разного уровня сложности и 30 подъемников, которые всегда к услугам туристов.
На сегодняшний день Пал-Аринсал — единственный в Пиренеях комплекс, оборудованный самой современной телекабиной, которая позволяет любоваться красотой гор с удобством и комфортом. Пропускная способность подъемника «Сетуриа», соединившего две станции в единый горнолыжный комплекс — 500 человек в час. А главное, что этот курорт славится обилием солнечных дней и мягким, приятным климатом, а большое количество снежных пушек гарантирует отличный снег на склонах — несмотря ни на какие капризы природы.
Anex Tour.
Узнать подробнее о всех возможностях отдыха в Андорре можно на сайте Andorra Tourisme.