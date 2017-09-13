Поездка в Лондон и стажировка в «NG-Россия»: призы авторам лучших фильмов об экологии
Основная задача, которая стоит перед конкурсом — пробудить интерес молодежи к проблемам защиты окружающей среды, привлечь внимание к вопросам экологии и красоте российской природы с помощью средств кинематографа.
Для победы в конкурсе нужно представить на рассмотрение жюри короткометражный фильм, раскрывающий не менее двух из предложенных тем: «Эта удивительная природа России», «Молодежь в ответе за будущее планеты», «Берегите природу России и свою планету», «Как сохранить редких животных России».
Фильмы будет оценивать профессиональное жюри, которое формируется из ведущих экологов и деятелей кино и телевидения. Победитель получит главный приз — «Золотой Единорог — Синергия» и поездку в Лондон для вручения награды. Авторов лучших фильмов также ждет посещение студии Pinewood, где снимались культовые голливудские картины о Шерлоке Холмсе, Джеймсе Бонде, Джеке Воробье.
Победитель в номинации «Молодежь в ответе за будущее планеты» получит возможность пройти стажировку в редакции «National Geographic Россия».
Неделя российского кино проводится в Великобритании уже второй раз.
В конце недели состоится церемония вручения премии «Золотой Единорог». Во время церемонии при содействии Всемирного фонда дикой природы (WWF UK) будет проведен благотворительный аукцион для сбора средств на программу по спасению амурского тигра в России. В прошлом году фестиваль собрал £ 85 000 для детей с онкологическими заболеваниями, которые находятся под опекой Gift of Life и фонда «Подари жизнь».
Принять участие в конкурсе могут граждане России в возрасте от 18 до 27 лет. Срок подачи заявок — с 1 сентября по 20 октября 2017 года. Подробные условия участия можно посмотреть на официальном сайте конкурса.