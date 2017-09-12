  • Добро пожаловать в мир подарков GiftsPro.ru
    Фото: GiftsPro.ru
  • Добро пожаловать в мир подарков GiftsPro.ru
    Фото: GiftsPro.ru
Калейдоскоп

Добро пожаловать в мир подарков GiftsPro.ru

Встречаясь с брендом, вы всегда даете ему ассоциацию. Скажем, солнезащитный крем напоминает о грядущем отпуске, утоляющая жажду газировка символизирует жару и лето. Какие ассоциации у вас вызывает ваша компания? Выразить это поможет подарок: корпоративный сувенир.
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12 сентября 2017 в 18:52
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Самый важный момент в выборе подходящего подарка — это то, что вы представляете, вспоминая о вашем бренде. Музыку? Наушники, колонки, брелок в виде микрофона. Спорт? Фляжка для воды, полотенце, поло. Деловую атмосферу офиса? Перьевая ручка, кожаный ежедневник, запонки. Экологию и природу? Сумки из хлопка, куртки из переработанного пластика, ручки из картона. Агентство GiftsPro помогает уловить ассоциации и воплотить их в подарок, на котором будет название и логотип вашего бренда.

Не знаете, чего хотите? Профессионалы из GiftsPro создадут новую ассоциацию с вашим брендом.

Знаете чего хотите, но не можете найти? Покажите, опишите, нарисуйте от руки, найдите похожее на просторах интернета — и через некоторое время родится тот самый подарок. Торопитесь? В наличии у GiftsPro более 77 000 видов сувениров, которые можно забрендировать за 32 часа.

Знакомьтесь, корпоративные подарки от GiftsPro.ru:

Растущая ёлочка. Оригинальная идея для корпоративного подарка, который точно останется в памяти. За ёлочкой нужно будет следить, периодически поливая её из лейки, которая идёт в комплекте. Первые ростки появляются буквально в течение нескольких дней.

Медведь мечты. Этот мишка подарит настоящую детскую радость человеку любого возраста и профессии.

Заряжающий камень. Внешним зарядным устройством уже мало кого удивишь, но оно остаётся одним из самых полезных подарков. А как насчёт зарядного устройства в виде камня? Такой подарок точно вызовет удивление и восторг.

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