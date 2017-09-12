Добро пожаловать в мир подарков GiftsPro.ru
Самый важный момент в выборе подходящего подарка — это то, что вы представляете, вспоминая о вашем бренде. Музыку? Наушники, колонки, брелок в виде микрофона. Спорт? Фляжка для воды, полотенце, поло. Деловую атмосферу офиса? Перьевая ручка, кожаный ежедневник, запонки. Экологию и природу? Сумки из хлопка, куртки из переработанного пластика, ручки из картона. Агентство GiftsPro помогает уловить ассоциации и воплотить их в подарок, на котором будет название и логотип вашего бренда.
Не знаете, чего хотите? Профессионалы из GiftsPro создадут новую ассоциацию с вашим брендом.
Знаете чего хотите, но не можете найти? Покажите, опишите, нарисуйте от руки, найдите похожее на просторах интернета — и через некоторое время родится тот самый подарок. Торопитесь? В наличии у GiftsPro более 77 000 видов сувениров, которые можно забрендировать за 32 часа.
Знакомьтесь, корпоративные подарки от GiftsPro.ru:
Растущая ёлочка. Оригинальная идея для корпоративного подарка, который точно останется в памяти. За ёлочкой нужно будет следить, периодически поливая её из лейки, которая идёт в комплекте. Первые ростки появляются буквально в течение нескольких дней.
Медведь мечты. Этот мишка подарит настоящую детскую радость человеку любого возраста и профессии.
Заряжающий камень. Внешним зарядным устройством уже мало кого удивишь, но оно остаётся одним из самых полезных подарков. А как насчёт зарядного устройства в виде камня? Такой подарок точно вызовет удивление и восторг.
Снежный шар. Есть что-то сказочное в шарах, внутри которых идёт снег. Они завораживают и дарят новогоднее настроение. Можно сделать шар с любым наполнением. Такой подарок обязательно поставят на видное место.
Стильный зонт. У природы есть плохая погода, и все мы об этом прекрасно знаем. Зонт — не только спасение от непогоды, это ещё и воплощение заботы. Такой полезный подарок точно окажется кстати!
Набор для холодной зимы. Укутайте в тепло с головы до ног! В набор входят шапка, шарф и touch-перчатки, которые можно не снимать для ответа на звонки и сообщения. Всё для того, чтобы комфортно пережить даже самую суровую зиму.
Долгожданная тишина. Что может быть приятнее, чем спокойная тишина? Во время неё можно подумать о своих планах, решить срочные задачи, отдохнуть от шума и расслабиться. Беруши помогут полностью уйти от внешнего мира в себя. Этот оригинальный подарок вызовет улыбки и благодарность.
Любимая музыка. Слушать музыку гораздо приятнее в хороших красивых наушниках. К тому же их можно использовать на работе для созвонов по Skype. Выбрать качественные наушники непросто, поэтому такой подарок точно доставит удовольствие.
Если вы хотите сделать незабываемый подарок и не прогадать — добро пожаловать в GiftsPro.ru!