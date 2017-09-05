  • Жить красиво: 3 причины выбрать mosdecorator.ru
    Фото: mosdecorator.ru
  • Жить красиво: 3 причины выбрать mosdecorator.ru
    Фото: mosdecorator.ru
  • Жить красиво: 3 причины выбрать mosdecorator.ru
    Фото: mosdecorator.ru
  • Жить красиво: 3 причины выбрать mosdecorator.ru
    Фото: mosdecorator.ru
  • Жить красиво: 3 причины выбрать mosdecorator.ru
    Фото: mosdecorator.ru
Калейдоскоп

Жить красиво: 3 причины выбрать mosdecorator.ru

От чего зависит наше настроение? Подчас его определяют мельчайшие детали, окружающие нас: цветы на столе, яркий зонт в дождливый осенний день, луч света из окна и играющие в нем пылинки. В «Московском декораторе» хорошо знают, какое значение имеют мелочи — и уделяют им внимание.
5 сентября 2017 в 18:14
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Где заказать оформление для свадьбы? Чем украсить офис, квартиру или школьный зал? Оформление, выполненное руками настоящего мастера, может превратить даже хорошо знакомую комнату в праздничную залу. Претворить эти метаморфозы в жизнь может «Московский декоратор» — команда опытных дизайнеров, декораторов и флористов. Почему именно они? На то есть три резона.

Во-первых, здесь могут найти подход к любому заказу: от свадьбы до концертного вечера.

Во-вторых, масштаб проекта может быть любым — от миниатюрных цветочных композиций до громадных стадионных баннеров.

  • Жить красиво: 3 причины выбрать mosdecorator.ru
    Фото: mosdecorator.ru
В-третьих, здесь внимательно относятся к деталям. Имеет значение все, даже материал пола и стен праздничной площадки: ведь он определяет тип монтажа и материалов (в ход идут всевозможные виды пластика, дерево во всех его видах — от тонкой фанеры до массивного бруса и резных досок, и так далее). Выбор материалов зависит не только от бюджета, но и от погодных условий и длительности использования декораций.

Профессионалы из «Московского декоратора» хорошо умеют совмещать 3 важных качества, который определил древнерусский архитектор Витрувий: польза, прочность, красота.

  • Жить красиво: 3 причины выбрать mosdecorator.ru
    Фото: mosdecorator.ru

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