SWISS: сделано в Швейцарии
SWISS — сравнительно небольшая авиакомпания, соединяющая Швейцарию с главными воздушными гаванями планеты. Соответствуя самым высоким стандартам авиаперевозок, она остается максимально чуткой к нуждам и пожеланиям своих клиентов.
В авиакомпании убеждены, что предупредительность и пунктуальность — залог комфортного путешествия. На протяжении всего рейса — от ожидания в терминале до ужина в салоне самолета — пассажиров ждет образцовый сервис.
Вам не хочется терять время в полете? Пара мгновений — и кресло бизнес-класса превращается в удобное рабочее место. Если же вы хотите отдохнуть, просто откиньтесь на спинку кресла — и вы окажетесь в просторной кровати; на ней вы сможете как следует выспаться, а функция массажа, которой оснащено кресло, поможет вам расслабиться.
Утолить голод вы сможете сезонными блюдами, приготовленными по рецептам лучших шефов Швейцарии. Легкая закуска или обед из нескольких блюд — выбор за вами.
Пассажиры бизнес-класса могут взять с собой увеличенное количество багажа: ручная кладь — 2 места по 8 кг и сдаваемый багаж — 2 места по 32 кг. На заметку поклонникам горных лыж и сноубординга: SWISS является европейским лидером по перевозке зимнего спортивного снаряжения.
Узнать о специальных предложениях авиакомпании и забронировать билет вы можете на официальном сайте Swiss International Airlines.