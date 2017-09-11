  • SWISS: сделано в Швейцарии
    Фото: SWISS
  • SWISS: сделано в Швейцарии
    Фото: SWISS
  • SWISS: сделано в Швейцарии
    Фото: SWISS
Калейдоскоп

SWISS: сделано в Швейцарии

Toчность и пунктуальность — качества подлинного швейцарца. Добавьте к ним такт и участие — и получите точное описание сервиса в бизнес-классе SWISS — крупнейшего авиаперевозчика Швейцарии.
National Geographic Россия
11 сентября 2017 в 13:26
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SWISS — сравнительно небольшая авиакомпания, соединяющая Швейцарию с главными воздушными гаванями планеты. Соответствуя самым высоким стандартам авиаперевозок, она остается максимально чуткой к нуждам и пожеланиям своих клиентов.

В авиакомпании убеждены, что предупредительность и пунктуальность — залог комфортного путешествия. На протяжении всего рейса — от ожидания в терминале до ужина в салоне самолета — пассажиров ждет образцовый сервис.

Вам не хочется терять время в полете? Пара мгновений — и кресло бизнес-класса превращается в удобное рабочее место. Если же вы хотите отдохнуть, просто откиньтесь на спинку кресла — и вы окажетесь в просторной кровати; на ней вы сможете как следует выспаться, а функция массажа, которой оснащено кресло, поможет вам расслабиться.

  • SWISS: сделано в Швейцарии
    Фото: SWISS
Скрасить многочасовой перелет помогут 16-дюймовые сенсорные экраны, расположенные напротив вас: в памяти бортовой развлекательной системы — десятки фильмов, а медиа-библиотека продолжает пополняться каждый месяц. Кроме того, кресло имеет разъем для iPod и USB-порт. Тем, кто предпочитает чтение фильмам, бортпроводник с готовностью предложит свежую прессу.

Утолить голод вы сможете сезонными блюдами, приготовленными по рецептам лучших шефов Швейцарии. Легкая закуска или обед из нескольких блюд — выбор за вами.

  • SWISS: сделано в Швейцарии
    Фото: SWISS

Пассажиры бизнес-класса могут взять с собой увеличенное количество багажа: ручная кладь — 2 места по 8 кг и сдаваемый багаж — 2 места по 32 кг. На заметку поклонникам горных лыж и сноубординга: SWISS является европейским лидером по перевозке зимнего спортивного снаряжения.

Узнать о специальных предложениях авиакомпании и забронировать билет вы можете на официальном сайте Swiss International Airlines.

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