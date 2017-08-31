Медовый месяц в Kurumba Maldives
В 1972 на Мальдивах открылся первый курорт — Курумба. Райский остров и сегодня остается идеальным местом для молодоженов.
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31 августа 2017 в 19:20
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Всего 10 минут на катере отделяют Kurumba Maldives от международного аэропорта Мале. Белоснежный песок, лазурные волны океана, высокие пальмы с изумрудными кронами — все на острове располагает к тому, чтобы счастливо провести здесь первые дни и недели совместной жизни.
Поселиться можно в любой из множества вилл, расположенных на острове. Многим гостям придется по вкусу пляжная вилла с джакузи, романтики выберут бунгало на берегу, а те, кому нравится спокойный отдых, оценят уединенную виллу в саду с собственным бассейном.
Больше узнать о специальных предложениях Kurumba Maldives вы можете на официальном сайте отеля.