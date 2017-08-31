  • Медовый месяц в Kurumba Maldives
  • Медовый месяц в Kurumba Maldives
Калейдоскоп

Медовый месяц в Kurumba Maldives

В 1972 на Мальдивах открылся первый курорт — Курумба. Райский остров и сегодня остается идеальным местом для молодоженов.
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31 августа 2017 в 19:20
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Всего 10 минут на катере отделяют Kurumba Maldives от международного аэропорта Мале. Белоснежный песок, лазурные волны океана, высокие пальмы с изумрудными кронами — все на острове располагает к тому, чтобы счастливо провести здесь первые дни и недели совместной жизни.

Поселиться можно в любой из множества вилл, расположенных на острове. Многим гостям придется по вкусу пляжная вилла с джакузи, романтики выберут бунгало на берегу, а те, кому нравится спокойный отдых, оценят уединенную виллу в саду с собственным бассейном.

  • Медовый месяц в Kurumba Maldives
Сервис отеля который оттачивался десятилетиями. Здесь готовы выполнить практически любой каприз молодоженов: от незабываемой морской прогулки до романтического ужина, сервированного прямо на берегу океана. Для тех, кто собирается подарить себе отпуск на двоих, есть отличная новость. Kurumba Maldives предлагает молодоженам, которые проведут на острове больше четырех ночей, бесплатный ужин при свечах и скидку на процедуры в местном спа-центре.

Больше узнать о специальных предложениях Kurumba Maldives вы можете на официальном сайте отеля.

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