Летнее путешествие по Карелии с фотокамерой Panasonic
Карелию часто называют «страной тысячи озер», их здесь порядка 60 тысяч, в том числе самые крупные на европейском континенте — Ладожское и Онежское. Карелию величают «землей легенд и историй» — мифы и сказания тут буквально разлиты в воздухе, и во время поездки по республике чувствуешь это всей кожей.
О Карелии часто говорят и как о «территории природы» — в здешних заказниках, заповедниках и национальных парках, в которых до сих пор живут своим чередом старинные деревни и вольготно разгуливают животные, можно ощутить себя ее частичкой. И не случайно в эти места так часто наведывался Рерих, изучавший исчезающие северные предания и старавшийся отразить местные ландшафты и духовные традиции на своих полотнах.
Современные же путешественники возят с собой уже не холсты, а цифровые фотоаппараты. И если вооружиться камерой Panasonic Lumix DMC-G80 вместо привычной «зеркалки», отпадет необходимость всюду таскать с собой тяжеленное оборудование, и можно будет легко ловить нужный момент в любое время и в любом месте. К тому же, ее корпус отлично защищен от пыли и влаги — последнее особенно важно, ведь ветреная и капризная погода на севере может менять свое настроение несколько раз на дню.
Ранняя осень для Карелии — самый правильный период для посещения республики, ведь леса еще красуются в своем пышном летнем облачении, но уже нет надоедливой мошкары, в тайге по-прежнему можно встретить морошку, чернику и море разливанное грибов, в Петрозаводске и селениях проходят рыбные фестивали. Здесь все настолько фотогенично, что камеру даже не хочется выпускать из рук — главное, взять с собой как широкоугольный объектив, так и телевик, и тогда можно быть уверенным в том, что ни один из сюжетов не ускользнет от внимания.
***
Примите участие в фотоконкурсе «Королевство Карелия» и станьте обладателем фотокамеры Lumix.